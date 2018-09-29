Rus analist, ABD ile gaz anlaşmazlığında Almanya ve Türkiye'nin şansını değerlendirdi

© REUTERS / Andrew Kelly Erdoğan: Fırat'ın doğusunda Rusya ile operasyon olmaz diye bir şey yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrine yaptığı ziyaretten Almanya'ya hareket ederken gazetecilere yaptığı açıklamalarda 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzelenen NATO Zirvesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmede Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte kendi ülkelerinin Rusya'dan gaz alması gerektiğini savunduğunu anlattı.

'TÜRKİYE'NİN RUS GAZINA İLGİSİ SADECE TİCARİ NEDENLERDEN DEĞİL'

Rusya’da yayın yapan Federal Haber Ajansı köşe yazarı, analist Nikolay Hrenkov, bazı ülkelerin ABD'nin baskısına direnme arzusunda olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Bu konuda, Avrupa devletlerinin konsolide pozisyonunu görüyoruz, Türkiye de onlarla beraber hareket ediyor. Türkiye’nin Rus gazıyla ilgilenmesi sadece ticari nedenlerden ötürü değil, aynı zamanda vatandaşlarını ısıtmaya da yöneliktir. Erdoğan, Amerikalıların Rusya'dan gaz almamaları konusunda onları ikna etme çabalarına karşı çıkıyor ve Almanya'nın da ABD'den gelen baskılara direnme eğiliminde olduğu ve Rusya'dan gaz almaya devam ettiği görülüyor.”

'RUSYA'NIN İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE GAZ SAĞLADIĞINI BİLİYORLAR'

© REUTERS / Axel Schmidt Almanya, ABD karşı diye Kuzey Akım 2’den vazgeçmeyecek

Nikolay Hrenkov, ABD ile gaz anlaşmazlığında Avrupa ülkeleri ve Türkiye’nin kendi pozisyonlarını savunma şansına sahip olduklarını şöyle ifade etti: “Bu anlaşmazlığı kim kazanacak? Bence ve umut ediyorum ki Avrupa. Sonuçta, konu sadece daha karlı satın almak yada daha karlı satmaktan ziyade, bu ülkelerin tüketici taleplerini sağlamakla ilgilidir. Bu nedenle, Rus gazına sahip çıkıyorlar. Rusya'nın her zaman istikrarlı bir şekilde gaz sağladığını biliyorlar, Rusya'nın büyük bir gaz tedarikçisi olduğunu biliyorlar. En önemlisi de, Rus gazının güvenilir ve garantili olduğunu biliyorlar, sıvılaştırılmış doğal gaz ise hem fiyat hem de teslimat açısından daima bir risk unsuru taşır. Bu yüzden genel olarak, Avrupalıların Rusya'dan gaz tedarikini sonuna kadar savunacaklarını ve sonunda "Kuzey Akım-2"in inşa edilmesini sağlayacaklarını düşünüyorum.”

JUNCKER YENİ TERMİNALLERE HAZIR OLDUKLARINI SÖYLEMİŞTİ

Dünyanın her tarafına enerji kaynakları tedariği, Amerikan yönetiminin gündemindeki en önemli konulardan biri. Temmuz ayı ortalarında, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Trump ile görüştükten sonra, AB'nin rekabet edilebilir fiyat olması koşuluyla sıvılaştırılmış doğal gaz almak için yeni terminallerin inşasına yatırım yapmaya hazır olduğunu söylemişti.

Washington, sıvılaştırılmış doğal gaz yardımıyla, Avrupa pazarına enerji kaynaklarının tedarikinde lider olan Rusya'yı sıkıştırmaya çalışıyor. Amerikan yönetimi, sadece AB pazarını çeşitlendirmek ve Moskova'nın enerji tedarikçiliğini Avrupalı ortaklarına karşı baskı aracı olarak kullanmasına izin vermemek için iyi hedefler peşinde olduklarını iddia ediyor.

Washington, Kuzey Akımı-2 gaz boru hattının inşasına da, bu projenin Avrupa'yı "Rus enerji kaynaklarına bağımlı" hale getireceği iddasıyla karşı çıkıyor.