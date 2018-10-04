'ABD ordusunun F-35'i Afganistan'da kullanması zaman kaybı'

ABD basını, en pahalı avcı uçaklarından biri olan F-35'in Afganistan'da ilk kez savaş koşullarında kullanılmasına tepkili. National Interest (NI), bunun yanlış bir halka ilişkiler girişimi ve vakit kaybı olduğunu yazdı.

ABD ordusu, Türkiye dahil 9 ülkenin müdahil olduğu Müşterek Saldırı Uçağı (Joint Strike Fighter) projesi kapsamında geliştirilen F-35 Lightning II uçağını Afganistan'daki Taliban hedeflerine hava saldırısında ilk kez savaşta kullanmıştı.

National Interest'te yayınlanan makalede "115 milyon dolara mal olan süper pahalı görünmez avcı uçağını kullanarak Ak-47 ve roketatarların vurulması, halktan toplanan vergileri en iyi şekilde kullanma yöntemi değil" dendi.

F-35'in Afganistan'daki hedefleri sırasıyla 19 ve 22 bin dolar değerindeki GBU-12 ve GBU-32 JDAM tipi bombalarla vurduğunu belirten NI yazarı Paul Szoldra, Afganistan'da söz konusu operasyon için kullanılabilecek çok sayıda ABD uçağı varken F-35'lerin bölgeye intikal ettirilmesine anlam veremediğini vurguladı.

Hava saldırısının düzenlendiği gün ABD Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan'ın Pentagon'a zaman ve nakitten tasarruf için yöntemler bulma çağrısı yaptığını anımsatan Szoldra, "Görünen o ki, Sir bir yöntem bulamadı" diyerek Shanahan'ı iğneledi.

Amerikan deniz piyadelerine bağlı bir F-35B Lightning'in, perşembe günü USS Essex amfibik saldırı gemisinden havalanarak Afganistan'daki Taliban hedeflerine hava saldırısı düzenlediği açıklanmıştı.

Böylece uzun yıllardır geliştirilen ve ne kadar başarıya ulaşıldığı soru işareti teşkil eden 5. nesil hayalet savaş uçağı F-35, ABD tarafından ilk kez savaşta kullanılmış olmuştu.

1990'ların sonunda ABD, Kanada, İngiltere, İsrail, Türkiye, İtalya, Japonya, Güney Kore ve Avustralya tarafından başlatılan Müşterek Saldırı Uçağı projesi kapsamında ilk F-35 uçuşu 2006'da gerçekleştirilmişti. Denemelerde yaşanan sorunlar, gecikmeler ve aşırı harcamalar nedeniyle ABD Kongresi üyeleri tarafından eleştirilen F-35 programı, ABD ile Türkiye arasındaki krizin de aksesuarlarından birine dönüşmüştü.