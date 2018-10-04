Bloomberg: Merkel'in Erdoğan üzerinde fazla etkisi yok

Bloomberg, siyaset uzmanlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesinde Türk liderin her şeyden önce Almanya Şansölyesini ‘rahatlatmak' isteyeceği tahmininde bulunduğunu, fakat Erdoğan'ın bu tahminleri boşa çıkararak, görüşmede bu tür şeyleri gereksiz bulduğunu göstermek için fırsat bulduğunu yazdı.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach Erdoğan’ın Merkel’e verdiği 136 kişilik liste ortaya çıktı

Gazeteci yazar Bobby Ghosh'un Bloomberg için kaleme aldığı makalede Türk liderin Merkel'den tüm istediklerini alamadığını, kendisine Avrupa Birliği'ne (AB) vizesiz giriş sözü almadığını, AB ile Gümrük Birliği perspektiflerinin de fazla genişlemediğini belirtti.

Bunun yerine Erdoğan'ın Merkel'den diplomatik ve sembolik değeri olan hediyelerle ayrıldığına dikkat çeken yazar, özellikle de Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in işadamlarından oluşan heyetle birlikte bu yakınlarda Türkiye'yi ziyaret edeceğini, Merkel'inse İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ve Rusya lideri Vladimir Putin'le birlikte Suriye ile ilgili düzenlenecek dörtlü zirveye katılacağını ifade etti.

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Öte yandan Erdoğan'ın da Merkel'e karşılık olarak fazla bir şey vermediği belirtilen makalede, Türk liderin Almanya Şansölyesi'nin Türkiye'deki insan hakları ve demokrasi ile ilgili durumdan duyduğu endişeyi es geçtiği ve karşılığında Almanya'yı casus ve terör yanlılarını gizlemekle suçladığı kaydedildi.

Ghosh, iki liderin yaptığı görüşmenin Merkel için çok ta hoş olmayan bir gerçeği ortaya koyduğunun, Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerinin kötüleştiği bu dönemde Almanya'nın desteğine ihtiyaç duysa da Merkel'in elinde Erdoğan'ı etkileyebilmek için önemli bir aracın olmadığının altını çizdi.