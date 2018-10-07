Ahmet Hakan'dan 'beş adet McKinsey dersi'

Hakan'ın 'Çok ama çok etkileyici bir fotoğraf karesi' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

BEŞ ADET MCKİNSEY DERSİ

DERS BİR: "Kayıtsız şartsız Reisçiyim” diyorsan, sadece Reis’in yaklaşımını dikkate alıyorsan, “Reis ne derse o” noktasındaysan… Gündemdeki konularla ilgili olarak görüş bildirmek için hemen atılmayacaksın… Reis’in son sözü söylemesini bekleyeceksin. © AA / Arşiv Dilipak'tan McKinsey tepkisi: Önlem alınmazsa Türkiye'ye de Erdoğan'a da yazık olacak

DERS İKİ: Kişisel kanaatine değer veren bir şahıssan… “Ben McKinsey’in fena bir şey olmadığını düşünüyordum, şimdi de öyle düşünmeye devam ediyorum” demeyi bileceksin.

DERS ÜÇ: Yine kişisel kanaatine değer veren bir şahıssan… Hiç korkmadan ve çekinmeden… “İlişkinin koparılması iyi olmadı, yabancı yatırımcı açısından McKinsey önemliydi” demeyi ihmal etmeyeceksin. © AA / Çelik'ten McKinsey açıklaması: Herhangi bir sözleşme yok, ödeme de yapılmıyordu

DERS DÖRT: McKinsey’le ilişkinin sorunlu bir ilişki olduğunu düşünenlerin de haklı olabileceğini her zaman aklının bir köşesinde tutacaksın. Büyük sözlerden, fevri çıkışlardan falan kaçınacaksın.



DERS BEŞ: Kenan Evren’in “12 Eylül’den Önce ve Sonra… Ne Demişlerdi, Ne Dediler, Ne Diyorlar” diye bir kitabı vardır… Bazı kalemleri rezil eden bir kitaptır bu… Bu tür bir kitabın konusu olmamaya gayret edeceksin.