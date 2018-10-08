'Suriyelilerin dönmesi zor, Türkiye'de mutlular'

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) ile Gazeteciler Cemiyeti'nce "Mülteci Hakları için Medya ve Sivil Toplum İş Birliği Projesi" kapsamında yapılan toplantıda, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri yönündeki beklentilerin mümkün görünmediği belirtildi.

© AA / Arşiv Hatay'daki mezarlıklarda Suriyeliler için ayrı bölüm yapıldı

İGAM Başkanı Metin Çorabatır, Türkiye'deki farklı hukuki tanımlamalara rağmen, zulüm ve şiddet yüzünden göçle Türkiye'ye gelen Suriyelilere 'mülteci' denilmesinde sakınca olmadığını söyledi.

Gazete Vatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre, Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan ise Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin 'geri döneceği' yönündeki beklentinin yapılan saha araştırmalarına göre 'pek mümkün görünmediğini' vurguladı: Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısı 350 bini aştı. Günde ortalama 395 Suriyeli bebek dünyaya geliyor. 2019'da ülkemizde yaklaşık 140 bin Suriyeli bebek doğacağı tahmin ediliyor. Sadece yüzde 15'i kayıt altında olan 1 milyondan fazla Suriyeli Türkiye'de çalışıyor. 600 binden fazla çocuk okula gidiyor.

YARISI EĞİTİMSİZ

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Araştırmalara göre, Suriyelilerin yarıdan fazlasının Türkiye'de kendini mutlu hissettiğini kaydeden Prof. Dr. Erdoğan, "Bu nedenle Türkiye'de kendilerine yeni hayatlar kurmaya çalışıyorlar" diye konuştu. Araştırmalarda Türk toplumunun yaklaşık yüzde 80'ini Suriyelilerin kalacağını düşündüğünü söyleyen Erdoğan, "Suriyeli sığınmacıların ciddi bir bölümünün, Türkiye'de kalıcı olduğu gerçeğiyle yüzleşilmeli" dedi. Prof. Dr. Murat Erdoğan Suriyeli mültecilerin yaklaşık yarısının eğitimsiz olduğunu belirtti: Türkiye gelen Suriyelilerin yüzde 33'ü okur yazar değil. Yüzde 13'ü ise ‘okur-yazarım ama okul görmedim' diyor. Gelenlerin yarısı eğitim görmemiş. Lübnan, Ürdün'deki okur yazar olmayan Suriyelilerin oranı yüzde 10'larda.

SUÇ ORANI ŞİMDİLİK DÜŞÜK

Suriyeli mültecilerin, suça karışma oranlarını Şanlıurfa'dan örnek vererek anlatan Erdoğan, "Şanlıurfa'da güvenlikle ilgili rakamlara baktığımızda Suriyeliler yaşanan olayların yüzde 1'ine karışmış. Nüfusa oranları ise yüzde 25. Ancak suça karışmada yükseliş var, bu giderek artacak. Gelen insanların travmatik olduğunu, bombalardan kaçıp geldiğini, sokakta hakarete uğradıklarını, ekonomik sıkıntılar içinde yaşadıklarını unutmayalım" dedi.