Türk iş adamı: Kırım, uluslararası ticarette Chicago veya Hamburg gibi olabilir

Türkiye ve Kırım arasında işbirliğini geliştirmek ve yarımadanın Rusya'ya bağlı olduğunun tanınması konusunda çalışmalar yapmak amacıyla kurulan 'Rusya-Kırım-Türkiye' hareketinin lideri iş adamı Yazdan Kaya, Kırım'la Rusya'yı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nün önemine vurgu yaptı.

© Sputnik / Aleksey Malgavko Türkiye’den bir heyet Kırım’ı ziyaret edecek

Ziyaret için geldiği Kırım'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaya, yarımadanın Kerç Köprüsü sayesinde ABD'nin Chicago ve Almanya'nın Hamburg kentleri gibi güçlü bir uluslararası ticaret bölgesi haline gelebileceğini belirtti.

Kaya, "Kırım, Uzak Doğu, Batı ve Türkiye arasındaki ticaret yollarının kesişme noktası olacak. Kırım Köprüsü, sadece bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda Kırım'ı Büyük İpek Yolu'nun hiçbir zaman var olmayan kısmıyla birleştiriyor" ifadelerini kullandı.

2014 yılında Rusya topraklarına dahil olan Kırım'ı fiziksel olarak Rusya'ya bağlayan Kırım Köprüsü, 15 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açılmıştı.

YILDA 14 MİLYON KİŞİ GEÇECEK

Köprüden yılda 14 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük geçmesi bekleniyor.

DEMİRYOLU ULAŞIMI 2019'DA BAŞLAYACAK

Köprü üzerindeki demiryolu hattı 2019 yılında faaliyete girecek.

Köprü projesi, daha önce birbirine sadece feribot seferleriyle bağlanan Rusya ve Kırım arasındaki ulaşım kolaylaştırmayı hedefliyor.

YAPIMI 2.5 YIL SÜRDÜ

Yaklaşık 6 ay önce tamamlanan köprü, 19 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en uzunu olma özelliğini taşıyor.

Kerç Boğazı'nda yer alan köprünün yapım çalışmaları, Mayıs 2015'te başlamıştı.