Kayıt
19:11 08 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Kerç Köprüsü (Kırım Köprüsü)

    Türk iş adamı: Kırım, uluslararası ticarette Chicago veya Hamburg gibi olabilir

    © Sputnik /
    Analiz
    URL'yi kısaltın
    0 30

    Türkiye ve Kırım arasında işbirliğini geliştirmek ve yarımadanın Rusya'ya bağlı olduğunun tanınması konusunda çalışmalar yapmak amacıyla kurulan 'Rusya-Kırım-Türkiye' hareketinin lideri iş adamı Yazdan Kaya, Kırım'la Rusya'yı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nün önemine vurgu yaptı.

    Kırım'da Hıdırellez şenlikleri
    © Sputnik / Aleksey Malgavko
    Türkiye’den bir heyet Kırım’ı ziyaret edecek
    Ziyaret için geldiği Kırım'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaya, yarımadanın Kerç Köprüsü sayesinde ABD'nin Chicago ve Almanya'nın Hamburg kentleri gibi güçlü bir uluslararası ticaret bölgesi haline gelebileceğini belirtti.

    Kaya, "Kırım, Uzak Doğu, Batı ve Türkiye arasındaki ticaret yollarının kesişme noktası olacak. Kırım Köprüsü, sadece bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda Kırım'ı Büyük İpek Yolu'nun hiçbir zaman var olmayan kısmıyla birleştiriyor" ifadelerini kullandı.

    2014 yılında Rusya topraklarına dahil olan Kırım'ı fiziksel olarak Rusya'ya bağlayan Kırım Köprüsü, 15 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açılmıştı.

    YILDA 14 MİLYON KİŞİ GEÇECEK

    Köprüden yılda 14 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük geçmesi bekleniyor.

    DEMİRYOLU ULAŞIMI 2019'DA BAŞLAYACAK

    Kırım Köprüsü
    © Sputnik /
    Kırım Köprüsü, Putin tarafından açıldı
    Köprü üzerindeki demiryolu hattı 2019 yılında faaliyete girecek.

    Köprü projesi, daha önce birbirine sadece feribot seferleriyle bağlanan Rusya ve Kırım arasındaki ulaşım kolaylaştırmayı hedefliyor.

    YAPIMI 2.5 YIL SÜRDÜ

    Yaklaşık 6 ay önce tamamlanan köprü, 19 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en uzunu olma özelliğini taşıyor.

    Kerç Boğazı'nda yer alan köprünün yapım çalışmaları, Mayıs 2015'te başlamıştı.

    İlgili konular:

    BM İnsan Hakları Konseyi'nden Rus temsilcilere baskı: Raporda 'Kırım' sözcüğünü kullanmayın
    Rus ordusu, Kırım'a 3. S-400 tümenini konuşlandırdı
    Filistin’in Rusya Büyükelçisi: Kırım konusunda Rusya’yı destekliyoruz
    Bulgar heyeti: Kırım sonsuza dek Rus kalacak
    Kırım’a giden ABD’li heyet yetimhane ziyaret etti, ağaç dikti
    ABD’li bir heyet Kırım’ı ziyaret etti
    Etiketler:
    Kerç Köprüsü, Kırım'da açılan Kerç Köprüsü, Rusya-Kırım-Türkiye hareketi, Hamburg, Almanya, Chicago, ABD, Kırım, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Arjantin uzay ajansının gözlem uydusunu fırlatan SpaceX'in Falcon 9 roketi
    SpaceX, gözlem uydusunu uzaya fırlattı
    Karikatür
    Esad, Batı'nın İdlib'deki 'histerisinin' nedenini açıkladı
    İnfografik
    Azerbaycan yapımı ateşli silahlar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet