Rus uzman: İsrail hava kuvvetleri, S-300’ün menzilinde olacak

İsrail hava kuvvetlerinin bundan böyle Suriye’de daha dikkatli hareket edeceğini belirten Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Suriye ordusunun S-300 hava savunma sistemlerine sahip olmasıyla her türlü provokasyonun uçak kaybı riskini taşıyacağını kaydetti.

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation S-300’lerin Suriye’ye teslimini görüntüleyen yeni bir video yayınlandı

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nın düzenlediği basın toplantısına katılan Moskova merkezli Dünya Silah Ticareti Analizi Merkezi Direktörü İgor Korotçenko, "S-300 füzelerinin menzili 250 kilometre ve eğer pergeli alıp S-300'ün yerleştirileceği noktayı merkez alarak çember çizersek İsrail için yeni bir durumun oluştuğunu görürüz. Potansiyel olarak İsrail hava kuvvetleri neredeyse tamamen bu sistemin menzilinde yer alıyor" açıklamasında bulundu.

'İSRAİL HER TÜRLÜ PROVAKASYONDAN UZAK DURMALI'

İsrail'in mevcut durumda provokasyonlardan uzak durmak zorunda kalacağını kaydeden Korotçenko, "Elbette Rusya cepheleşmeye ilgi duymuyor ama yeni bir gerçekliğin ortaya çıkması sebebiyle İsrail, dikkatli ve özneli olmalı ve her türlü provokasyondan uzak durmalı" ifadelerini kullandı.

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Yunanistan ve Kıbrıs'ın, sahip olduğu S-300 sistemlerinin teknolojilerini ABD ve İsrail'e sızdırdığı iddialarını değerlendiren Korotçenko, "Tüm tasarım, üretim ve sevkiyat aşamalarında uygulanan veri koruma, karşı istihbarat ve rejim önlemleri sistemi, Rusya'nın S-300'de kullanılan yeni teknolojilerin tek sahibi olarak kalmasını sağlıyor. Bu nedenle, teknolojilerin İsrail ve ABD'ye sızdığı spekülasyonları yalandan ibaret" dedi.