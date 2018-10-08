Rus vekil: Rusya ile Türkiye, ortak bölge politikası için uygun mevzuat yaratıyor

Antalya, yarın 3'üncüsü düzenlenecek olan Avrasya Meclis Başkanları Toplantısına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. toplantının gündemini ise terörle mücadelenin oluşturacağı tahmin ediliyor.

© Sputnik / Valeriy Melnikov Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Antalya’ya geliyor

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, yeni toplantının gündeminde, "tüm ülkelerimizi endişe ettiren güncel konuların" dahil edildiğini belirterek, "Bunlar, ekonomik işbirliği, çevre ve Avrasya'nın sürdürülebilir kalkınması" dedi.

TİCARİ SAVAŞLAR VE ULUSAL PARALARLA TİCARETTE MASADA OLACAK

Volodin ayrıca toplantıda, yaptırım politikası, ticari savaşlar ve ulusal paralarla ticaret konularının değerlendirileceğini dile getirdi. Antalya'ya giden Rus heyetinin üyeleri, toplantıda uluslararası teröre ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadele sorunlarının da ele alınacağını eklediler.

© AFP 2018 / Mladen ANTONOV Rus ve Türk parlamenterler, terörle mücadelede işbirliği yapacak

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Koordinatör Yardımcısı Dmitriy Savelyev, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Rus-Türk parlamentolar arası ilişkilerin gelişimi, iki ülke arasındaki bağın güçlenmesinin en önemli parçalarından. Duma'da, geçtiğimiz haftalarda, Türk heyeti kabul edilerek stratejik partnerliğimizin yönlerinin ele alındığı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, halihazırda Rusya ve Türkiye arasında gerçekten sağlam ilişkilerin inşa edilmesi için ideal durumun oluştuğu kaydedildi. Bu, sadece ekonomilerimizin refahı için değil, devasa ve son derece karmaşık olan bölgenin istikrarının artması için de önemli. Yani söz konusu olan sadece vatandaşların refah ve yaşam standardının değil, ulusal güvenliğin de artırılması gerekmekte" yorumunda bulundu.

Avrasya ülkeleri arasındaki parlamentoarası ilişkilerin önemine vurgu yapan Savelvev, "Şüphesiz, parlamentolar arası anlaşmalar ve vekillerin güncel sorunları tartışması, bunun için gereken yasal çerçevenin oluşması için zemin hazırlıyor. Bu da, Rus-Türk stratejik partnerliğinin yoğunlaştırılmasına yardımcı olmanın yanında, ekonomik ve sosyal ilgili tüm süreçleri kolaylaştıracak. Parlamentolar arası etkinliklerin yoğunluğuna da dikkat çekmek istiyorum. Bu etkinliklerin sıklığı ve düzeyi son zamanlarda önemli ölçüde yükseldi. Bu da tarafların işbirliğini güçlendirmeye ve bölgedeki işbirliği ve dış politika için ortak gelişim konseptini geliştirmeye duyduğu ciddi ilgiye işaret ediyor" dedi.

© AA / TBMM/Mustafa Aktaş Rusya’dan Türkiye’ye ‘AKPM’deki durumla ilgili birlikte çalışalım’ önerisi

Meclis Başkanları Toplantısı, gündemindeki konuların güncel ve acil olması sebebiyle Avrasya parlamentolarının giderek daha fazla ilgisini çekiyor.

Geçen yıl 20 heyetin geldiği toplantıya bu yıl, 23 meclis başkanı dahil 40'tan fazla heyet katılıyor. Bu başarı, büyük ilgiye neden olan gündemle ilgili olduğu aktarıldı.