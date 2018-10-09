Gezici'den zemin analizi: AK Parti, İstanbul ve Ankara'da yüzde 40'ın altında

Gezici Araştırma, AK Parti'nin oyunun Ankara ve İstanbul'da yüzde 40'ın altında olduğunu öne sürerek MHP ile ittifak yapılmaması durumunda büyükşehir belediyelerini kazanmasının zora gireceğini savundu.

Gezici Araştırma, saha çalışmalarının ışığında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için bir değerlendirme raporu paylaştı.

© AFP 2018 / Adem Altan Son seçim anketi sonuçlarına göre AK Parti 'şaşırtabilir'

Diken'in aktardığına göre, anketlerle ilgili noktasal rakamsal sonuçları paylaşmayan şirketin AK Parti'nin alacağı sonuca odaklı analizlerinden satır başları şöyle:

— MHP'li seçmen üzerinde parti lideri Devlet Bahçeli'nin kararına uyma konusunda bir sorun yaşanmayacak ve yüksek oranda parti kararına uyulacak.

— AK Parti'nin oyu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa vs. hedeflediği illerde yüzde 40'ın altında.

— AK Parti'nin MHP'nin desteğini almadan büyükşehirleri kazanması zor.

'HDP SEÇMENİ RENK VERMİYOR, AK PARTİ KÜRTLERİN İLK PARTİSİ'

- HDP'li seçmen yerel seçimlerde sessiz bir duruş göstermekte ve seçmen davranışı konusunda önemli bir emare ortaya koymamakta. Kürt seçmenlerin hâlihazırda ilk partisi AK Parti.

— Adayların belirlenmesi konusunda ise her ne kadar büyükşehir olmasına rağmen hemşerilik bağları İstanbul'da seçmen davranışı ve oy verme teamülleri açından önemli bir kriter olmaya devam ediyor.

— Partilerin özellikle Karadenizli aday çıkarma konusundaki geleneklerinin devam edeceği görülüyor.

'AK PARTİ MODERN, EĞİTİMLİ İNSANLARA YÖNELECEK'

- Yerel seçim cumhurbaşkanlığı sisteminin de ruhuna uygun olarak özellikle AK Parti açısından geleneksel kalıpların dışından modern, eğitimli, ekonomik ve sosyal anlamda bağlantıları kuvvetli insanlardan oluşacak.

— AK Parti Ankara'da özellikle kamuoyu tarafından yakından tanınan, imajı ve popülaritesi yüksek milliyetçi kesime hitab edebilecek bir adayla seçimlere girecek.

— İzmir'de AK Parti seküler çizgide, göçmen, modern yaşam tarzına sahip, milliyetçi duyarlılığı yüksek bir adayla farkındalık yaratabilir. Cumhur ittifakının yerel seçimlerde hukuken gerçekleşmesi durumunda İzmir'de farklı gelişmelerin olması ihtimal dahilinde.