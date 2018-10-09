Gezici'den zemin analizi: AK Parti, İstanbul ve Ankara'da yüzde 40'ın altında

Gezici Araştırma, saha çalışmalarının ışığında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için bir değerlendirme raporu paylaştı.
— MHP'li seçmen üzerinde parti lideri Devlet Bahçeli'nin kararına uyma konusunda bir sorun yaşanmayacak ve yüksek oranda parti kararına uyulacak.
— AK Parti'nin oyu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa vs. hedeflediği illerde yüzde 40'ın altında.
— AK Parti'nin MHP'nin desteğini almadan büyükşehirleri kazanması zor.
'HDP SEÇMENİ RENK VERMİYOR, AK PARTİ KÜRTLERİN İLK PARTİSİ'
— Adayların belirlenmesi konusunda ise her ne kadar büyükşehir olmasına rağmen hemşerilik bağları İstanbul'da seçmen davranışı ve oy verme teamülleri açından önemli bir kriter olmaya devam ediyor.
— Partilerin özellikle Karadenizli aday çıkarma konusundaki geleneklerinin devam edeceği görülüyor.
'AK PARTİ MODERN, EĞİTİMLİ İNSANLARA YÖNELECEK'
— AK Parti Ankara'da özellikle kamuoyu tarafından yakından tanınan, imajı ve popülaritesi yüksek milliyetçi kesime hitab edebilecek bir adayla seçimlere girecek.
— İzmir'de AK Parti seküler çizgide, göçmen, modern yaşam tarzına sahip, milliyetçi duyarlılığı yüksek bir adayla farkındalık yaratabilir. Cumhur ittifakının yerel seçimlerde hukuken gerçekleşmesi durumunda İzmir'de farklı gelişmelerin olması ihtimal dahilinde.
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