Türkiye neden IMF’den borç almak istemiyor?

Gavfurov "IMF açık bir şekilde borç göstergelerinin indirilmesini talep edebilir. Bu Türkiye Merkez Bankası'nın indirim oranına yönelik yaptığı değişikliklerle doğrudan bağlı hale getirilebilir. Erdoğan bunu istemiyor. Krizden her zamanki yöntemle çıkmak istemiyor. Bunun için belirli bir güç garantiniz olmalı. Görünüşe göre Erdoğan bu garantiye sahip olduğunu düşünüyor" dedi.
‘TÜRKİYE, ALTERNATİF YOLLAR ARIYOR OLABİLİR'
Valday Tartışma Kulübü Program Direktörü Yaroslav Lisovolik, Ankara'nın IMF'den yardım istememesinin sebebinin dışarıdan bir yardım olmadan krizden kurtulabileceğini göstermek istemesi olabileceğini kaydetti.
Lisovolik "Diğer yandan Ankara Türkiye, ABD'nin kilit rol oynadığı kuruluşların yeterince umut vaat etmediğini düşünüyor olabilir ve AB ve ABD'nin rolünün daha az olduğu başka alternatif kuruluşlar ya da ikili kanallar üzerinden yardım bulmaya çalışıyor olabilir" ifadelerini kullandı.
‘ENFLASYON SORUNU ÇÖZÜLMELİ'
Bu arada Türkiye, bu yıl son 15 yılın en büyük fiyat artışlarını yaşadı.
‘FAİZ ORANI POLİTİKASI HATALI'
Gafurov'a göre ise Türkiye'deki düzenleyici tedbirlerin hata olduğu, düşük faiz oranı politikasının güdülmesi gerektiğini ifade etti.
Gafurov "Eğer büyük endüstriyel sermaye yapıcı hareket ediyorsa, enflasyon dizginlenebilir. Erdoğan'ın sermayenin yapıcı olmasını sağlama imkanı var. Faiz oranlarıyla sıçramalar yapmak hatalı bir tedbir. Zira para politikası ve faiz oranı politikaları söz konusu, bu tedbirler hassas ayarlamalar veriyor ve krizleri çözmüyor" dedi.
Lisovolik, yabancı fonların Türkiye ekonomisi için negatif durumda olduğunu, bunun da ABD Federal Rezerv Sistemi'nin faiz oranını yükseltmesinin ardından oluşan yüksek dalgalanma düzeyinden kaynaklı olduğunu ifade etti.
‘TÜRKİYE'YLE RUBLE İLE TAHIL TİCARETİ YEREL PARA BİRİMLERİNE GEÇİŞE OLUMLU ETKİ EDER'
Gafurov, Ankara'nın IMF'den kredi almadan da krizden kurtulabileceğini belirtti. Gafurov "Ağırlıklı olarak dış ticarete bağlı olan Türkiye'nin elinde fazla mal kategorisi yok. Sözgelimi tahıl, petrol ve gaz gibi enerji kaynakları konusunda dışa bağımlı. Başlıca sevkiyatçılar da Rusya ve İran. Bizim elimizde çok tahıl var, bunu Türkiye'ye satabiliriz. Ödemeler de ruble ile yapılabilir, bu ulusal para birimlerine geçişe oldukça katkı sunar" dedi.
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