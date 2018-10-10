ABD'liler kuşkulu: F-35'lerin görünmezlik özelliği S-300'ler karşısında işe yarıyor mu?

ABD'li uzmanların görünmez bir uçak geliştirmek istediğini ancak bu isteğin uçağın görünmez olmasını garanti etmediğini belirten Eurasian Times, "ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un ek testler yapacağını açıklaması tesadüf değil. Bu, bizzat ABD'lilerin F-35'lere S-300'ler karşısında inanmadığının kanıtı" ifadelerini kullandı.
#RussiaIsrael #S300 #F35Jets #SyriaIsrael https://t.co/wh6dTb1rya— EurAsian Times (@THEEURASIATIMES) October 8, 2018
'ABD'NİN ERİŞTİĞİ 1978 YAPIMI SİSTEM İLE MEVCUT SİSTEM ARASINDA BÜYÜK FARK VAR'
'ZARAR GÖRME RİSKİ DAHA YÜKSEK OLACAK'
Bu arada Eurasian Times, Suriye'ye teslim edilen S-300'lerin Suriye'nin hava savunma kapasitesini artıracağını kaydederek, sadece 4 batarya konuşlandırıldığı için bunun sadece bir bölgeyle sınırlı olacağının altını çizdi.
Gazete, "İsrail Hava Kuvvetleri, bu korumaya karşı koyacak kadar büyük ve donanımlı. Ancak zarar görme riski daha yüksek olacak" diye ekledi.
1990'ların sonunda ABD, Kanada, İngiltere, İsrail, Türkiye, İtalya, Japonya, Güney Kore ve Avustralya tarafından başlatılan Müşterek Saldırı Uçağı projesi kapsamında ilk F-35 uçuşu 2006'da gerçekleştirilmişti. Denemelerde yaşanan sorunlar, gecikmeler ve aşırı harcamalar nedeniyle ABD Kongresi üyeleri tarafından eleştirilen F-35 programı, ABD ile Türkiye arasındaki krizin de aksesuarlarından birine dönüşmüştü.
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