ABD'liler kuşkulu: F-35'lerin görünmezlik özelliği S-300'ler karşısında işe yarıyor mu?

Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemleri konuşlandırmasının ABD ve İsrail'de alarma neden olduğunu yazan Eurasian Times, ABD'nin en pahalı avcı uçaklarından biri olan F-35 için ek test yapma kararı almasının S-300 kaynaklı olabileceğini vurguladı.

ABD'li uzmanların görünmez bir uçak geliştirmek istediğini ancak bu isteğin uçağın görünmez olmasını garanti etmediğini belirten Eurasian Times, "ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un ek testler yapacağını açıklaması tesadüf değil. Bu, bizzat ABD'lilerin F-35'lere S-300'ler karşısında inanmadığının kanıtı" ifadelerini kullandı.

​'ABD'NİN ERİŞTİĞİ 1978 YAPIMI SİSTEM İLE MEVCUT SİSTEM ARASINDA BÜYÜK FARK VAR'

F-35 savaş uçaklarının ABD'nin erişimindeki S-300'lere karşı koyabilmek için geliştirildiğine dikkat çeken Eurasian Times, "İran, Rusya'yla S-300 görüşmelerine başladığında İsrail, S-300'lere erişim elde etmek için Yunanistan'a fahiş bir ücret ödedi. Ayrıca ABD, Belarus'tan S-300'ün çeşitli aksamlarını elde etti. Ancak ABD'nin erişim sağladığı 1978 yapımı sistemlerin eski ve mevcut sistemlerle arasında büyük fark var" ifadelerine yer verdi.

'ZARAR GÖRME RİSKİ DAHA YÜKSEK OLACAK'

Bu arada Eurasian Times, Suriye'ye teslim edilen S-300'lerin Suriye'nin hava savunma kapasitesini artıracağını kaydederek, sadece 4 batarya konuşlandırıldığı için bunun sadece bir bölgeyle sınırlı olacağının altını çizdi.

Gazete, "İsrail Hava Kuvvetleri, bu korumaya karşı koyacak kadar büyük ve donanımlı. Ancak zarar görme riski daha yüksek olacak" diye ekledi.

1990'ların sonunda ABD, Kanada, İngiltere, İsrail, Türkiye, İtalya, Japonya, Güney Kore ve Avustralya tarafından başlatılan Müşterek Saldırı Uçağı projesi kapsamında ilk F-35 uçuşu 2006'da gerçekleştirilmişti. Denemelerde yaşanan sorunlar, gecikmeler ve aşırı harcamalar nedeniyle ABD Kongresi üyeleri tarafından eleştirilen F-35 programı, ABD ile Türkiye arasındaki krizin de aksesuarlarından birine dönüşmüştü.