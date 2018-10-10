NI: ABD Özel Kuvvetleri, Rus silahlarının yerelde üretilmesini hedefliyor

'SATIN ALMAK YERİNE ÜRETME FİKRİ DOĞDU'
"Neden ABD Özel Kuvvetleri, Rus makineli tüfeklerini üretmek istiyor? Irak ve Suriye'deki herhangi bir çatışmanın videosunu izlediğinizde sorunun cevabı netleşiyor" diye devam eden NI, "Savaşçıların büyük bölümü, Rus ve Sovyet silahları ya da bunların yerel kopyalarını kullanıyor. Dolayısıyla ABD Özel Kuvvetleri bu gruplara silah temin ettiğinde, Rus silahlarını ve yedek parçalarını satın almak için küresel silah piyasasını alt üst etmek zorunda kalıyor. Bu nedenle ABD'nin çeşitli komando birliklerini teçhiz eden ABD Özel Kuvvetleri'nde Rus silahları satın almak yerine bunları yerelde üretme fikri doğdu" ifadelerini kullandı.
YABANCI SİLAHLARIN KOPYALARI ÜRETİLECEK
NI'ye göre ABD Özel Kuvvetleri, bu adımın maliyetleri düşüreceği gibi ABD'nin silah endüstrisini güçlendireceğini, güvenilir bir tedarik zinciri oluşturacağını ve tedarik temin süresini azaltacağını düşünüyor.
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