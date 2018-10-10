NI: ABD Özel Kuvvetleri, Rus silahlarının yerelde üretilmesini hedefliyor

Washington merkezli National Interest'in (NI) haberine göre ABD Özel Kuvvetler Komutanlığı, ABD'li şirketlerden Rus Kalaşnikov ve NSV makineli tüfeklerine benzer silahların tersine mühendislik veya yeniden mühendislik yoluyla yerelde üretilmesi üzerinde fizibilite çalışması yapmalarını talep etti.

'SATIN ALMAK YERİNE ÜRETME FİKRİ DOĞDU'

"Neden ABD Özel Kuvvetleri, Rus makineli tüfeklerini üretmek istiyor? Irak ve Suriye'deki herhangi bir çatışmanın videosunu izlediğinizde sorunun cevabı netleşiyor" diye devam eden NI, "Savaşçıların büyük bölümü, Rus ve Sovyet silahları ya da bunların yerel kopyalarını kullanıyor. Dolayısıyla ABD Özel Kuvvetleri bu gruplara silah temin ettiğinde, Rus silahlarını ve yedek parçalarını satın almak için küresel silah piyasasını alt üst etmek zorunda kalıyor. Bu nedenle ABD'nin çeşitli komando birliklerini teçhiz eden ABD Özel Kuvvetleri'nde Rus silahları satın almak yerine bunları yerelde üretme fikri doğdu" ifadelerini kullandı.

YABANCI SİLAHLARIN KOPYALARI ÜRETİLECEK

NI, ABD Özel Kuvvetleri'nin amacının, uluslararası arenada halihazırda üretilen silahlarla eşit kalitede veya bunlardan daha kaliteli yabancı silahların kopyalarını üretebilecek inovatif bir yerel kapasite oluşturmak olduğunu vurguladı.

NI'ye göre ABD Özel Kuvvetleri, bu adımın maliyetleri düşüreceği gibi ABD'nin silah endüstrisini güçlendireceğini, güvenilir bir tedarik zinciri oluşturacağını ve tedarik temin süresini azaltacağını düşünüyor.