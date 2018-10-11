Medya, Ukrayna’nın sahip olduğu S-300’lerin sırlarını İsrail’e ‘aktardı’

Rusya'nın Suriye'ye geçen ay gönderdiği S-300 hava savunma sistemleri daha devreye alınmadan medya tarafından ‘çapraz ateş' altına alındı. Vietnam haber portalı Soha.vn'in haberinde, ABD ve İsrail'in askeri uzmanlarının Ukrayna ordusunun kullandığı benzer hava savunma sistemlerinin özelliklerini incelemek için Ukrayna'ya gittiğini ileri sürdü. Makaleye göre Ukrayna'da yapılan manevralara İsrailli pilotların kullandığı 18 adet F-15 avcı uçağının katıldığı aktarıldı.

F-15'LERİN SEÇİLMESİ TUHAF OLARAK NİTELENDİRİLDİ



Kiev ve Washington, F-15'lerin Ukrayna'ya gönderildiği gerçeğini kabul etti, ancak bu uçakların daha önce planlanan Clear Sky 2018 tatbikatına katılmak üzere 6 Ekim'den beri orada bulunduğunu açıkladı. Resmi verilere bakılacak olursa, manevralara katılan ülkelerin arasında İsrail yer almıyor.

Bu arada Ukrayna'ya 1979-1989 döneminde üretilen eski F-15 uçaklarının yollanmış olması da soru işaretlerine neden oldu. Diğer yandan F-15, İsrail'de çok ta yaygın olarak kullanılan bir uçak modeli değil. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS) son verilerine göre İsrail Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bu modelden toplam 17 uçak yer alıyor. Bu uçakları Rus S-300'lere karşı kullanılma olasılığı, özel olarak hava savunma sistemlerinin menzilinde kullanılmak üzere tasarlanmış F-35 ‘hayalet uçaklar' varken neredeyse sıfır olarak değerlendiriliyor.

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Vietnamlı yazarın iddialarını çürütecek bir başka durumsa, Ukrayna ordusunun sahip olduğu S-300'lerin özellikleri bakımından, yeni Rus muadillerinden çok daha geride olması. Uzmanlara göre Kiev'in elinde, Rus S-300'lerine benzer özelliklere sahip hava savunma sistemleri bulunmuyor, Sovyetler Birliği döneminden kalan sistemleriyse çoktandır eskimiş durumda.

Sputnik'e konuşan askeri uzman Mihail Hodaryonok, Ukrayna'nın sahip olduğu eski S-300'lerin teknik açıdan düzgün çalışıp çalışmadığının dahi bilinmediğine dikkat çekti.

Hodaryonok, "Ukraynalıların İsrailli pilotlara yardım edebileceği pek bir şey yok. Zira Ukrayna'da kalan füze savunma sistemlerinin tümü, hava savunma kuvvetlerinin tarihinde uzun zaman önce kapatılmış bir sayfa. Onlar eksi döneme ait. Oradaki S-300'ler 1991'den önce üretildi ve bu sistemlerin ilk modelleri, oysa S-300'ler çeyrek asır içinde birçok değişime uğradı. Özellikle S-300'lerin son modifikasyonu ele alınacak olursa, tüm teknik ve taktik özelliklerinin çok fazla geliştirildiği görülür" diye konuştu.

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Ayrıca İsrailli pilotların Rus hava savunma sistemlerini incelemek için Ukrayna'ya gidip orada F-15 uçaklarını kullanması gerekmediğini söyleyen Hodaryonok, modern bir keşif uçağının S-300'lerin menziline girmeden bu silahın kullandığı frekansları hızlı bir şekilde kopyalayabileceğinin altını çizdi.

Son olarak S-300 sistemlerinin sadece Ukrayna'nın değil, Ermenistan, Azerbaycan ve Belarus gibi eski Sovyet cumhuriyetlerinin, ayrıca NATO'ya üye olan Yunanistan'ın elinde de olduğunu belirtmek gerekir. Zaten İsrailli uzmanlar, Yunanistan'daki S-300'leri daha 1990'da gerçekleşen ortak tatbikatta inceleme fırsatı bulmuştu.

Dolayısıyla hava savunma sistemlerine karşı koyma yöntemlerinin üzerinde çalışmak için Ukrayna'daki S-300'lerin muadillerini bulmak o kadar da zor değil.

NELER OLMUŞTU

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S-300'lerin gönderilme kararı, İsrail'in Rus il-20 uçağının düşürülmesine yol açması sonucu alınmıştı.

17 Eylül'de gerçekleşen olayda uçakta bulunan 15 Rus asker hayatını kaybetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada İsrail savaş uçaklarının Rus uçağını 'kalkan' olarak kullandığını ve Suriye hava savunmasının Rus uçağını düşürmesine neden olduğunu açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı olayın tüm sorumluluğunu İsrail Hava Kuvvetleri ve hava saldırısı emrini verenlere yüklemiş, Moskova da Suriye'deki Rus birliklerinin güvenliğini artırmak için ek önlemler alınacağını ve iki hafta içinde Şam'a S-300 hava savunma sistemi verileceğini açıklamıştı.