‘Türkiye, Moldova’yı bölgedeki nüfuzunun karakoluna dönüştürmeye ilgi duyuyor’

Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar ve Tahminler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Nikita Danyuk, Sputnik'e açıklamasında, Türkiye'nin Moldova'yı stratejik partner olarak gördüğünü belirtti.
‘TÜRKİYE VE MOLDOVA'NIN TARİHSEL BİRÇOK ORTAK NOKTASI VAR'
Gagavuzlar ile Türkler arasındaki etnik ve kültürel bağların, Ankara'nın Moldova'ya artan ilginin nedenlerinden biri olduğunu belirten Danyuk, şu değerlendirmede bulundu: "Tarihsel olarak, Moldova ve Türkiye'nin çok ortak noktaları var. Türkler, Ukrayna, Romanya ve Rusya'yla ilişkiler bağlamında Moldova'yı bölgedeki nüfuzlarının bir tür karakoluna çevirmeye büyük ilgi duyuyor. Mevcut durumda, Türkiye'nin yıldan yıla çoğalan imkanları, güçlenen ekonomisi, geniş ölçekli jeopolitik ve jeoekonomik hedefleri, tüm bunlar, Moldova'yı küçük de olsa stratejik partner olarak gören Türkiye'nin ilgisini belirliyor".
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‘DODON'UN DİPLOMATİK ZAFERİ VE TÜRKİYE'NİN KARADENİZ'DEKİ ETKİSİNİN GÜÇLENMESİ'
Türkiye'nin kendisini çok önemli bölgesel oyuncu olarak gördüğünü vurgulayan Danyuk, şu yorumda bulundu: "Bu yüzden Karadeniz bölgesinde kişisel ve hükümet düzeylerinde ve çeşitli sivil örgütler aracılığıyla bir nevi iletişim ağını oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin aktif olarak Gagavuz Özerk Bölgesi'nde faaliyet gösterdiği unutulmamalı. İki ülke arasındaki bu yakınlaşma karşılıklı yarara dayanıyor. Türkiye bu bölgede önemli bir partneri, sadık devlet elitini elde etmiş oluyor. Moldova ise yatırımlar, pazar, Türkiye ile işbirliği alanlarını genişleme fırsatını alıyor. İki ülkenin yararına olan bu yakınlaşma aslında Rusya'nın çıkarlarına ters değil. Mantıksaldır. Eğer tam kapasitede hayata geçerse bu, bir taraftan İgor Dodon'un gerçek diplomatik zaferi, diğer yandan da Türkiye'nin sadece Ortadoğu'da değil Karadeniz bölgesinde de etkisini güçlendirdiğinin göstergesi olacak. Bu, Eroğan için de işbirliğini ve etkisini gelecekte daha fazla genişletmeye yönelik büyük fırsat".
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