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05:14 16 Ekim 2018
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    Moldova protestolar

    ‘Türkiye, Moldova’yı bölgedeki nüfuzunun karakoluna dönüştürmeye ilgi duyuyor’

    © REUTERS / Valery Korchmar
    Analiz
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    Moldova’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi ziyareti için hazırlıklar yapılıyor. 17-18 Ekim’de gerçekleşecek ziyaretin, Moldova-Türk ilişkilerinin tüm alanlarda gelişimi için bir dönüm noktası olması bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
    © AA / İslam Yakut
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    Türk liderinin ziyareti sırasında Kişinev ve Ankara'nın bir sıra ekonomik ve sosyal proje hayata geçirdiği Gagavuzya'da etkinlikler düzenlenecek. Her iki ülkeye yarar sağlayacak ciddi ekonomik girişimler ele alınacak. Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un daha önce yaptığı açıklamaya göre Türkiye, Moldova ekonomisinin çeşitli sektörlerine yatırım yapmaya hazır. Sosyal altyapı ve diğer alanlarda birkaç somut yatırım projesi belirlendi bile.

    Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar ve Tahminler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Nikita Danyuk, Sputnik'e açıklamasında, Türkiye'nin Moldova'yı stratejik partner olarak gördüğünü belirtti.

    ‘TÜRKİYE VE MOLDOVA'NIN TARİHSEL BİRÇOK ORTAK NOKTASI VAR'

    Gagavuzlar ile Türkler arasındaki etnik ve kültürel bağların, Ankara'nın Moldova'ya artan ilginin nedenlerinden biri olduğunu belirten Danyuk, şu değerlendirmede bulundu: "Tarihsel olarak, Moldova ve Türkiye'nin çok ortak noktaları var. Türkler, Ukrayna, Romanya ve Rusya'yla ilişkiler bağlamında Moldova'yı bölgedeki nüfuzlarının bir tür karakoluna çevirmeye büyük ilgi duyuyor. Mevcut durumda, Türkiye'nin yıldan yıla çoğalan imkanları, güçlenen ekonomisi, geniş ölçekli jeopolitik ve jeoekonomik hedefleri, tüm bunlar, Moldova'yı küçük de olsa stratejik partner olarak gören Türkiye'nin ilgisini belirliyor".

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    Kişinev- Moldova
    Sputnik
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    İlişkilerin karşılıklı yarara dayandığını kaydeden Rus uzman, sözlerine şöyle devam etti: "Çünkü Türkler aktif olarak Moldova'ya, altyapısına ve Türk şirketlerinin hayata geçirdiği inşaat projelerine onlarca milyon dolarlara varan büyük yatırımlar yapmaya çalışıyor. Bu bağlamda Kişinev'in kendisi de Türkiye'yi, Avrupa Birliği (AB) ile herhangi bir zorluğun çıkması durumunda güvenebileceği yakın bir partner olarak görmeye son derece büyük ilgi duyuyor. Diplomatik etiket açısından Erdoğan karşılıklı diplomatik bir jest yapıyor, çünkü Dodon onun yemin törenine katıldı. Gördüğümüz gibi, Karadeniz bölgesindeki komşusuna yönelik nezaket göstermek Türkiye için önemli".

    ‘DODON'UN DİPLOMATİK ZAFERİ VE TÜRKİYE'NİN KARADENİZ'DEKİ ETKİSİNİN GÜÇLENMESİ'

    Türkiye'nin kendisini çok önemli bölgesel oyuncu olarak gördüğünü vurgulayan Danyuk, şu yorumda bulundu: "Bu yüzden Karadeniz bölgesinde kişisel ve hükümet düzeylerinde ve çeşitli sivil örgütler aracılığıyla bir nevi iletişim ağını oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin aktif olarak Gagavuz Özerk Bölgesi'nde faaliyet gösterdiği unutulmamalı. İki ülke arasındaki bu yakınlaşma karşılıklı yarara dayanıyor. Türkiye bu bölgede önemli bir partneri, sadık devlet elitini elde etmiş oluyor. Moldova ise yatırımlar, pazar, Türkiye ile işbirliği alanlarını genişleme fırsatını alıyor. İki ülkenin yararına olan bu yakınlaşma aslında Rusya'nın çıkarlarına ters değil. Mantıksaldır. Eğer tam kapasitede hayata geçerse bu, bir taraftan İgor Dodon'un gerçek diplomatik zaferi, diğer yandan da Türkiye'nin sadece Ortadoğu'da değil Karadeniz bölgesinde de etkisini güçlendirdiğinin göstergesi olacak. Bu, Eroğan için de işbirliğini ve etkisini gelecekte daha fazla genişletmeye yönelik büyük fırsat".

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Igor Dodon, Moldova, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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