Kırım saldırısı Rus basınında: Olayın perde arkasında neler var?

Rus basını, Kırım’daki 20 kişinin ölümüyle sonuçlanan okul saldırısının arkasındaki nedenleri, saldırganın nasıl biri olduğunu, silah ruhsatını nasıl aldığını inceledi. Uzmanlara göre, ergenlik döneminde ‘benlik arayışı’ ile birleşen belirsizlikler, basında bu tür saldırı olaylarının yayılması saldırıların tekrarlanmasına yol açıyor.

Kırım'ın Kerç kentindeki bir teknik okulda 18 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Vladislav Roslyakov, kantinde el yapımı bir patlayıcı patlattı ve etrafa ateş açarak 20 kişinin ölmesine, 50 kişinin yaralanmasına yol açtı. Nedeni henüz bilinmeyen olay, Rus basınında geniş yankı buldu.

Vedomosti gazetesi, bu saldırıyı Rusya'daki okullarda düzenlenen en kanlı silahlı saldırı olarak nitelendirdi. Konuyla ilgili uzmanların yorumunu alan gazeteye konuşan Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak ülkede yakın zamanda oluşan okul saldırıları ve buna neden olan alt kültürle kararlı biçimde mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Moskova Devlet Üniversitesi Psikoloji Fakültesi'nden Aleksandr Asmolov ise toplumda nefretin körüklenmesi ve düşman arayışının artmasının bu tür olaylara yol açtığını ifade etti.

Asmolov "Ergenlik döneminde, birey onaylanmak, fark edilmek ister, kişinin benliğini aradığı bu en zor yaşlarda bunlar kilit arayışlar. Bu arayışlar konusunda hüsrana uğranıldığında, ergenin hayatı, ülkedeki yaşamla birlikte uyuşmadığında, belirsizlik ciddi bir şekilde artıp yarın ne olacağı bilinmediğinde, muazzam bir duygusal dengesizlik ve anksiyete artışı görülüyor" ifadelerini kullandı.

SİLAH RUHSATINI NASIL ALDI?

Rus RBK gazetesi de saldırganın silah ruhsatını nasıl aldığını ve olayın arkasındaki nedenleri sorguladı.

Gazeteye konuşan bir kaynak, saldırganın 2 Mayıs 2000, Kerç doğumlu olduğunu ve anne-babasıyla kaldığını söyledi. Habere göre, saldırganın sosyal medya hesapları yoktu, sakin, sesiz bir çocuktu ve sabıkası yoktu.

‘RUHSAT İÇİN YAPILAN PSİKOLOJİK TEST ÇOK BASİT'

Kaynak, saldırganın kısa süre önce ruhsat aldığını, belgelerinin tam olduğunu, uyuşturucu bağımlılığı ve psikolojik testten geçtiğini söyledi.

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Psikolog Yekaterina Blyuhterova, ruhsat alınması için yapılan psikiyatrik test prosedürünün ‘uydurma' olduğunu söyledi. Blyuhterova "Bu çok basit bir inceleme. Ruhsat için yapılan psikolojik testte psikiyatr bugün günün nasıl geçtiği gibi sorular soruyor" dedi.

Psikolojik Sağlık Koruma Birliği Başkanı, psikiyatr Natalya Treuşnikova "Ergen agresifliği her zaman vardı, fakat daha önce sıklıkla, bu gibi kötü sonuçları olan bıçaklama veya büyük kavga gibi durumlara yol açmıyordu. Kerç'te yaşananların meydana gelmesinde ateşli silahların yaygınlaşması da yol açtı" ifadelerini kullandı.

Gazete, saldırganın okula silah ve patlayıcıyı nasıl soktuğunu da sorguladı. Habere göre, cevap basit: Okulda güvenlik görevlileri yoktu, saldırgan kapıda görevli kişiye ateş edip içeri girdi.

BASINDA BU TÜR OLAYLAR YAYILDIKÇA, SALDIRI İHTİMALİ ARTIYOR

Psikologlar ayrıca bu tür olayların yaygınlaşması arkasındaki nedenin basında bu gibi olayların yayılması olduğunu söyledi. ABD'de yayınlanan bilim dergisi PLoS One 2015 yılında okul saldırılarının ‘bulaşıcı' etkisine dair bir makale yayınladı. Daha sonra bu teori kanıtlandı. Bu gibi olayların kamuoyunda yankılanmasından sonra, saldırıların tekrarlanma ihtimali yüzde 20-30 oranında artıyor, bu etki 13 gün kadar sürüyor.

SALDIRGANIN BABASI: ÇOK FAZLA BİLGİSAYAR OYUNU OYNUYORDU

Diğer yandan saldırganın babası İzvestiya gazetesine oğlunu anlattı.

Oğluyla diyalog kurmanın zor olduğunu belirten baba, saldırganın okulda olup bitenlerle ilgili hiçbir şey anlatmadığını, ancak hiç arkadaşı olmadığını da söyledi.

Babaya göre, saldırgan sakin ve terbiyeli, ancak çok içine kapanık bir insandı. Ayrıca çok fazla bilgisayar oyunu oynamaya başlamıştı.