İranlı uzman: Kaşıkçı olayı, ABD-Suudi ekonomik ilişkilerine zarar vermeyecek

İranlı uzman Moctaba Calalzade, ABD Başkanı Donald Trump ile Kongre arasında Suudi gazeteci Kaşıkçı vakası bağlamında Riyad'a yaptırım uygulanması olasılığıyla ilgili yaşanan tartışmaların nasıl sonuçlanacağını değerlendirdi.

© REUTERS / Andrew Harnik Pompeo: ABD, Kaşıkçı olayı için Suudilere birkaç gün daha vermeli

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayını ciddi biçimde araştırma niyetinde olduklarını, ancak bu olay yüzünden Suudi Arabistan'a silah satışından vazgeçme niyetinde olmadığını dile getirmişti.

Diğer yandan Kongre'de bazı üyeler, çok sert tutum takınarak Kaçıkçı vakasıyla ilgili Suudi Arabistan'a yaptırım uygulama ve Yemen yönünde verilen askeri desteği kısıtlama tehdidinde bulunmuştu.

Sputnik'e konuşan İran'ın uluslararası ilişkiler ve politikalar uzmanı Moctaba Calalzade, ekonomik faktörün ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin temelini oluşturduğuna dikkat çekti.

'CÖMERT BİR ANLAŞMA İMZALADI'

Trump'ın göreve gelmeden önce halkına müreffeh ekonomi ve daha düşük işsizlik sözünü verdiğini hatırlatan Calalzade, "Trump'ın, başkan olduktan sonra ilk ziyaretinin Suudi Arabistan'a olduğunu hatırlıyoruz. Suudi, bu ziyaret kapsamında, ABD ile 400 milyar dolar gibi çok cömert bir anlaşma imzaladı" ifadelerini kullandı.

© AFP 2018 / Ozan Köse Naim Babüroğlu: ABD, Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan'a yaptırım uygulamaz

Kongre'de Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin baskısına rağmen, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü delillerle doğrulanması durumunda bile Riyad'a ekonomik yaptırım kararının alınacağına şüpheyle baktığını dile getiren İranlı uzman, "Şimdi bir şeyler söylemek zor. Beklemek lazım. Ancak Suudi Arabistan'a karşı yaptırım kararı alınacağını sanmıyorum. Trump, söylediği gibi, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkilere zarar verecek hiçbir karar almaz. Her halükarda Kaşıkçı soruşturmanın sonuçlarının açıklanması gerekiyor" yorumunda bulundu.