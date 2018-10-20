'Suudi Arabistan silah tedariki için Rusya ve Çin'e yönelebilir'

© REUTERS / James Lawler Duggan ABD Temsilciler Meclisi üyesinden Trump'ın damadına Kaşıkçı suçlaması

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, eğer Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden Riyad'ın sorumlu olduğu kanıtlanırsa, Suudi Arabistan için sonuçlarının ağır olacağını sözlerine yer veren Ekonomi dergisi Vesti Finans'ta yer alan habere göre Suudi Arabistan hükümeti böyle bir durumda misillemeyle yanıt vereceğini belirtti.

Dergiye göre bu tehdidin arkasında Suudi Arabistan'ın dünya ekonomisindeki önemli rolü yatıyor. Başka bir deyişle, Suudi Arabistan petrol kaynaklarını bir tür silah olarak kullanacak.

Al Arabiya Genel Müdürü Turki al-Dahil konuyla ilgili şu yorumu yaptı: "80 dolar civarındaki petrol varil fiyatı Başkan Trump'ı kızdırdıysa, fiyatların varil başına 100 veya 200 dolar hatta iki katı daha fiyat artışı olması ihtimal dahilindedir. Ayrıca petrol varil fiyatları başka para cinsi üzerinden de, örneğin dolar yerine yuan üzerinden de belirlenebilir".

'SUUDİ ARABİSTAN SİLAH TEDARİKİ İÇİN RUSYA VE ÇİN'E YÖNELEBİLİR'

Suudi Arabistan'ın silah tedariki ve stratejik ilişkilerin genişletilmesi için Rusya ve Çine yönelebileceğini belirten Turki al-Dahil "Eğer Washington Riyad'a karşı yaptırım uygulamaya başlarsa, her ne kadar sadece Riyad'ı cezalandırdığını düşünecek olsa da, aslında kendi ekonomisini öldürür" dedi.

Vesti Finans'a göre, Suudi Arabistan'ın tehditlerini hayata geçirmesi pek olası görünmüyor.