‘Soğuk Savaş’a doğru bir adım’: ABD’nin INF’den çekilip Çin’in olduğu yeni bir anlaşma arayışına girebilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekileceklerini açıklamasıyla ilgili Russia Today’e (RT) konuşan uzmanlar, bu adımın küresel güvenliği sarsacağı değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlara göre, Soğuk Savaş yıllarına dönük bu adımın ardından ABD Çin’in de olduğu yeni bir anlaşma arayışına girebilir.

Eski Pentagon yetkilisi Michael Maloof RT'ye yaptığı değerlendirmede "ABD, Çin yüzünden anlaşmadan çekilmek istiyor. Zira Çin anlaşmanın taraflarından olmasa da, ABD şimdi Çin'e karşı koymak için orta menzilli füze geliştiremiyor" dedi.

Maloof, Washington'ın Moskova'ya yönelttiği ihlal suçlamalarını kanıtlayamadığına dikkat çekti.

Maloof "Bu ihlallerin ne olduğunu kimse bilmiyor. Yeni kruz füzesi geliştirme düşüncesi mi ihlal? INF anlaşması bunu yasaklamıyor. ABD de yeni orta menzilli füzeler ve kruz füzeleri geliştiriyor. Ama belirteyim, bu füzeleri geliştirebilirler, bu konuda araştırma yapabilirler ama kullanamazlar" dedi.

‘SOĞUK SAVAŞ YILLARINA DOĞRU BİR ADIM'

İranlı siyaset bilimci Kaveh Afrasiabi de Trump'ın bu adımının Soğuk Savaş dönemine dönüş yönünde büyük bir adım olduğunu ifade etti.

ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda Çin'le silah yarışında olduğunu belirten Afrasiabi, Pekin'in elinde anlaşmanın kapsamına girmeyen bir sürü füze olduğunu kaydetti.

© AFP 2018 / ALEXANDER NEMENOV Rusya: ABD'nin, Romanya ve Polonya’ya MK-41 konuşlandırması INF Anlaşması’na aykırı

Afrasiabi, ABD'nin Avrupa'ya INF'de yasaklı füzeleri fırlatabilen AEGIS sistemlerini konuşlandırarak Rusya'nın etrafını çevrelediğine vurgu yaptı.

Uzmanlar, ABD'nin anlaşma ile ilgili fikir ayrılıklarını gidermek için Rusya'yla masaya oturması gerektiğini kaydetti.

‘BOLTON GERÇEKTEN ÇOK TEHLİKELİ'

Maloof "Gerçekten bir sorun olsa ve bu sorunu gidermek isteseler, masaya oturup bu sorunu konuşurlardı. Ancak (Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John) Bolton, Rusya ile muhatap olmak istemiyor. Bolton çok tehlikeli bir dost. Trump gerçekten kendi dış politikasını yürütmüyor" dedi.

‘TRUMP, BAŞKA BİR ANLAŞMA ARAYIŞINA GİREBİLİR'

Maloof, INF'den çekilmenin Trump'ın ‘Önce Amerika' politikasıyla uyumlu olduğunu ve ABD Başkanı'nın INF'nin feshedilmesi için gerekli 6 ay içinde ‘daha iyi bir anlaşma' için görüşmek isteyebileceğini ifade etti.

‘YENİ BİR ANLAŞMADA ÇİN DE OLABİLİR'

Afrasiabi de Trump'ın yeni bir anlaşma arayışına girebileceği ve bu anlaşmada Çin gibi başka tarafların olabileceği yorumunda bulundu. Afrasiabi'ye göre, yeni anlaşma denizden havaya orta menzilli füzeleri kapsamayabilir. Ancak her halükarda Trump'ın INF'den çekilmek istemesi çok tehlikeli.

Afrasiabi "Ne yazık ki Beyaz Saray ve Trump'ın açıkça silah yarışına sarıldığını ve rakiplerinden üstün gelme sözü verdiğini görüyoruz. Bu çok yanlış bir yaklaşım ve küresel düzeni sarsıyor" dedi.