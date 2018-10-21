‘Soğuk Savaş’a doğru bir adım’: ABD’nin INF’den çekilip Çin’in olduğu yeni bir anlaşma arayışına girebilir

Maloof, Washington'ın Moskova'ya yönelttiği ihlal suçlamalarını kanıtlayamadığına dikkat çekti.
Maloof "Bu ihlallerin ne olduğunu kimse bilmiyor. Yeni kruz füzesi geliştirme düşüncesi mi ihlal? INF anlaşması bunu yasaklamıyor. ABD de yeni orta menzilli füzeler ve kruz füzeleri geliştiriyor. Ama belirteyim, bu füzeleri geliştirebilirler, bu konuda araştırma yapabilirler ama kullanamazlar" dedi.
‘SOĞUK SAVAŞ YILLARINA DOĞRU BİR ADIM'
İranlı siyaset bilimci Kaveh Afrasiabi de Trump'ın bu adımının Soğuk Savaş dönemine dönüş yönünde büyük bir adım olduğunu ifade etti.
ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda Çin'le silah yarışında olduğunu belirten Afrasiabi, Pekin'in elinde anlaşmanın kapsamına girmeyen bir sürü füze olduğunu kaydetti.
Afrasiabi, ABD'nin Avrupa'ya INF'de yasaklı füzeleri fırlatabilen AEGIS sistemlerini konuşlandırarak Rusya'nın etrafını çevrelediğine vurgu yaptı.
Uzmanlar, ABD'nin anlaşma ile ilgili fikir ayrılıklarını gidermek için Rusya'yla masaya oturması gerektiğini kaydetti.
‘BOLTON GERÇEKTEN ÇOK TEHLİKELİ'
Maloof "Gerçekten bir sorun olsa ve bu sorunu gidermek isteseler, masaya oturup bu sorunu konuşurlardı. Ancak (Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John) Bolton, Rusya ile muhatap olmak istemiyor. Bolton çok tehlikeli bir dost. Trump gerçekten kendi dış politikasını yürütmüyor" dedi.
‘TRUMP, BAŞKA BİR ANLAŞMA ARAYIŞINA GİREBİLİR'
‘YENİ BİR ANLAŞMADA ÇİN DE OLABİLİR'
Afrasiabi de Trump'ın yeni bir anlaşma arayışına girebileceği ve bu anlaşmada Çin gibi başka tarafların olabileceği yorumunda bulundu. Afrasiabi'ye göre, yeni anlaşma denizden havaya orta menzilli füzeleri kapsamayabilir. Ancak her halükarda Trump'ın INF'den çekilmek istemesi çok tehlikeli.
Afrasiabi "Ne yazık ki Beyaz Saray ve Trump'ın açıkça silah yarışına sarıldığını ve rakiplerinden üstün gelme sözü verdiğini görüyoruz. Bu çok yanlış bir yaklaşım ve küresel düzeni sarsıyor" dedi.
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