Gorbaçov ABD’nin INF’den çıkma kararını değerlendirdi: Bu hata üstün zekâ ürünü değil

'SİLHASIZLANMA KONUSUNDA YAPILMIŞ ESKİ ANLAŞMALAR KESİNLİKLE FESHEDİLMEMELİ'
"Silahsızlanma konusunda yapılmış olan eski anlaşmalar kesinlikle feshedilmemeli. Bu anlaşmalardan vazgeçmenin halk arasında söylendiği gibi ‘üstün zekâ ürünü olmadığını' anlamak o kadar zor mu?" diyen Gorbaçov, ekledi:
8 Aralık 1987'de Washington'da anlaşmayı imzalamış olan Gorbaçov, eskiden varılan anlaşmaların korunması gerektiğini, zira bu anlaşmalarda kontrol öngörüldüğüne ve buna değer verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Washington'dakiler bunun nelere yol açacağını gerçekten de anlamıyor mu?" sorusunu sordu ve şöyle devam etti:
"Onlar ne yapılması gerektiğini bilmiyorsa, ben ipucu verebilirim. ‘Nükleer silahsızlanma konusunda imzalanmış sözleşme ve anlaşmaları yerine getirmemeye yönelik çaba' adlı hastalıktan vazgeçmek gerekiyor"
'PUTİN'İN AÇIKLAMARI ÇOK ÖĞRETİCİ'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de imzalanan anlaşmaların uygulanması çağrısı yaptığına ve Rus liderin yaptığı konuşmanın çok öğretici olduğuna dikkat çeken Gorbaçov, ‘Nükleer silahsızlanmaya ve nükleer silahların azaltılmasına yönelik tüm anlaşmaların, Dünya'daki yaşamın muhafaza edilmesi adına korunması gerektiğinin' bir kez daha altını çizdi.
8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve ABD'nin dönem Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti. Anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.
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