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14:43 22 Ekim 2018
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    Veliaht Prens Muhammed bin Selman

    Cumhuriyetçi senatör Paul: Veliaht Prens Selman görevden alınmalı

    © REUTERS / Amir Levy
    Analiz
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    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluktaki bir arbede sonucu öldürüldüğüne dair Riyad yönetimi tarafından yapılan gece yarısı açıklamasını 'rencide edici' bulan Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul, veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın görevden alınması gerektiğini söyledi.

    Cemal Kaşıkçı
    © AP Photo / Emrah Gürel
    Reuters'e konuşan Suudi yetkili: Kaşıkçı sakinleştirilmek istenirken öldü, halıya sarılan cesedi yerel bir işbirlikçiye teslim edildi
    Fox News'e konuşan Paul, Suudi yönetiminin Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkındaki açıklamasını 'rencide edici' bulduğunu belirterek yaşanan siyasi krizin Veliaht Prens Selman'ın görevden alınmasıyla çözülebileceğini belirtti.

    Türk hükümetinin elindeki bilgilere göre Kaşıkçı'nın öldürülmesi için Muhammed bin Selman'a yakın bürokrat ve otopsi uzmanlarının yer aldığı bir ekibin Türkiye'ye gittiğini anımsatan Paul, "15 kişilik ekip, Türkiye'ye veliaht prensin onayı olmadan gönderilmiş olamaz" ifadesini kullandı.

    ​Suudi Arabistan'ın onlarca yıldır cihatçılara sponsorluk yaptığını, Hristiyan ve Yahudilere karşı nefretin aşılandığı medreselere finansman sağladığını da savunan Paul, dolayısıyla Kaşıkçı vakasının Suudilerin uygar dünyaya yönelik ilk hakareti olmadığını vurguladı.

    Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Kaşıkçı vakasıyla gündemde
    © REUTERS /
    Suudi Arabistan: Kaşıkçı konsolosluk içinde yaşanan arbede neticesinde öldü
    KAŞIKÇI'NIN KONSOLOSLUK BİNASINDA BULUNAN DİĞER SUUDİ VATANDAŞLARLA ARASINDA ÇIKAN ARBEDEDE ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

    Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etmişti.

    Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

    Riyad yönetimi tarafından gazetecinin ölümüyle ilgili paylaşılan bilgiler arasında cesedinin akıbetine yer verilmemişti.

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    Etiketler:
    Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması, SPA, Cumhuriyetçi Parti, Fox News, Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, Kentucky, ABD
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