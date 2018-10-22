Kayıt
14:44 22 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Rossisykaya Gazeta

    Rossisykaya Gazeta: Trump, dikkatleri Kaşıkçı cinayetinden uzaklaştırmak için INF'den çıkacaklarını açıkladı

    © Sputnik / Vitaly Ankov
    Analiz
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Rossiyskaya Gazeta'da (RG) Yevgeniy Şestakov imzalı bir makalede, ABD Başkanı Trump'ın, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceği yönündeki açıklamalarında amacın dünya kamuoyunun dikkatini Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden uzaklaştırmak olduğu belirtildi.

    Sergey Lavrov
    © REUTERS / Sergei Karpukhin/File Photo
    Lavrov: ABD'nin INF'den çekilme kararı hakkında resmi açıklama bekliyoruz
    Rossiyskaya Gazeta'da bir makale kaleme alan Yevgeniy Şestakov, Beyaz Saray'ın INF'den çekileceğini açıklayarak Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümü üzerindeki dikkati dağıtmaya çalıştığını ifade etti.  Şestakov'a göre ayrıca, Trump'ın Suudi Arabistan'a yönelik tepkisinde Riyad'la imzaladıkları milyonlarca dolarlık anlaşmalar etkili.

    'ŞAŞIRTICI BİR ŞEKİLDE AYNI DÖNEMDE'

    Şestakov şu ifadeleri kullandı: "Trump'ın anlaşmadan çekileceklerini duyurması ile Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın İstanbul Konsolosluğu'nda öldüğünü kabul etmesi şaşırtıcı bir şekilde aynı döneme denk geldi.

    İddiaya göre, ülkesine dönmeye ikna edilmeye çalışılan Kaşıkçı, duruma karşı çıktı ve sakinleştirilmeye çalışılırken ağzının kapatılması nedeniyle hayatını kaybetti. Riyad, Kaşıkçı'nın cesedine neler olduğuyla ilgili detaylı bilgi vermedi. Bu çerçevede 18 kişi gözaltına alındı.

    Mihail Gorbaçov
    © AFP 2018 / VASILY MAXIMOV
    Gorbaçov Trump’ın INF’den çıkma kararıyla ilgili konuştu: Tren henüz kalkmış değil
    Kaşıkçı'nın ölümünden, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın üst düzey danışmanlarından istihbarat yetkilisi General Ahmed el Assiri sorumlu tutuldu. Suudi yetkililer Assiri'nin, muhalif gazeteci Kaşıkçı'nın ülkesine döndürülmesine yönelik operasyonu kendi başına kararlaştırdığını ileri sürdü. Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud bin Abdullah el-Kahtani'nin de bu plandan haberi vardı. Ancak Veliaht Prens ve Kral'ın konuyla ilgili bilgisi yoktu.

    'RİYAD, ABD'NİN ‘PİŞMANLIK' YÖNTEMİNİ KULLANDI'

    ABD Başkanı Donald Trump bu iddiaları doğrulayan ilk dünya liderlerinden oldu. Ancak burada küçük bir detayı da açıklamak gerek: Senaryolardan birine göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'a geçtiğimiz günlerde yaptığı ziyarette Riyad'a Kraliyetin önde gelen isimlerinin yaptırım listesinden çıkarılması için Kaşıkçı cinayetini kabul etmelerini teklif etti. Nitekim ABD'nin ‘pişmanlık' yönteminde böyle bir yaklaşım var: ABD askerleri bombardıman gerçekleştirip Irak, Afganistan veya Suriye'de sivillerin ölümüne neden olduğunda hemen durumu kabul edip bir sonuca varma sözü veriyorlar, sonunda da kimseyi cezalandırmıyorlar. ABD'ye göre masum insanları öldürüp kamuoyu önünde pişmanlık duymak demokratik bir prosedür.

    'SUUDİ ARABİSTAN GÜNAH KEÇİLERİNİ SEÇTİ'

    Pompeo'nun ziyaretinden sonra Riyad da böyle bir yöntem seçti: Günah keçilerini seçip bu kişilerin yanlışlıkla Kaşıkçı'yı öldürdüğünü ileri sürdü. Bunun için Riyad'a 18 kişi gerekti, bu arada Suudi Arabistan da tüm düzeylerde olaya dahli olduğunu reddetti.

    'TRUMP'IN TEPKİSİ PARAYLA İLGİLİ'

    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas
    © REUTERS / Axel Schmidt
    Almanya: ABD, INF’den çekilme planının sonuçlarını gözden geçirmeli
    Diğer yandan Trump'ın bu kadar kolay şekilde Suudi Arabistan'ın önde gelen isimlerinin Kaşıkçı'nın ölümüyle alakası olmadığını kabul etmesi de kuşku yaratan bir durum. Trump'ın buradaki dış politika tepkisi parayla ilgili. Trump, kendisinden Riyad'ı cezalandırmasını isteyenlere karşı 110 milyar dolarlık silah anlaşmasını koruyacağı cevabını verdi. ABD Başkanı "450 milyar dolarlık anlaşmamız var. 110 milyar dolarlık da silah siparişi. Bence bu bir milyon istihdam demek" dedi.

    TRUMP'A KARŞI ÇIKANLARA KARŞI BİR ARGÜMAN: İRAN'I DURDURACAĞIZ

    Bu arada bu senaryoda ‘kişisel' bir unsur da mevcut. Trump'ın damadının Riyad'la yakın ilişkileri var ve Beyaz Saray'da Riyad'ın çıkarları yönünde lobicilik yapıyor. Trump'ı demokratik değerleri çiğnemekle suçlayanlar için de ‘Suudi Arabistan'la birlikte Ortadoğu'da İran'ı durduracağız' şeklinde başka bir argüman hazırlandı. Bu nedenle, Washington Post'a göre, Beyaz Saray Suudi Arabistan'a inanmamasına rağmen, Riyad'ın ‘Trump'la çevrili pişmanlığı büyük bir şevkle kabul edildi.

    AVRUPA İHTİYATLI: İNANDIRICI DEĞİL

    Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov
    © Sputnik / Vladimir Fedorenko
    Rus senatör: Trump’ın INF’den çekilmesi, küresel istikrara büyük bir darbe
    Avrupa ise Suudi Arabistan'ın açıklamalarına ihtiyatlı yaklaştı. Kanada Dışişleri Bakanı Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili açıklamaların ‘tutarsız' olduğunu belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Riyad'a ‘inandırıcı açıklamalar yapma' tavsiyesi verdi. Burada ‘her şeye inanan' Trump'a açık bir ipucu veriliyor: Avrupa Suudi Arabistan'ın anlattıklarını ciddiye almak istemiyor. Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen de ‘Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili tüm detayları anlatmadığını' söyledi.

    Uzmanlara göre, Trump'ın INF'den çıkması Avrupa'daki güvenliği ciddi anlamda olumsuz etkiliyor ve Beyaz Saray, ‘Eski Dünya'nın bir süreliğine Suudi Arabistan'la ilgili olanları unutulmasını istiyor."

    Etiketler:
    Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rossiyskaya Gazeta, ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Yevgeniy Şestakov, Suudi Arabistan, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyanın en büyük arkeolojik buluntuları
    Dünyadan önemli arkeolojik buluntular
    Karikatür
    Trump: Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekileceğiz
    İnfografik
    Ortadoğu'da tatlı su rezervleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet