Avrupa neden Riyad’ın Kaşıkçı açıklamasına inanmıyor?

Suudi Arabistan’ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili açıklamasına Avrupa ve ABD liderlerinin verdiği tepki arasındaki farkı değerlendiren Rus uzmanlar, Riyad’a yaptırım uygulanmasının Avrupa’nın işine yaradığını, çünkü bu durumda Avrupalıların önemli ekonomik partner olarak gördüğü İran’ın kazançlı çıkacağını belirtti.

© REUTERS / Hannibal Hanschke Merkel: Kaşıkçı olayı aydınlatılmadığı sürece Suudi Arabistan'a silah satışı yapılmayacak

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Rusya Ortadoğu ve Kafkasya ülkeleri uzmanı Stanislav Tarasov, ABD ve diğer Batı ülkelerinin Suudi Arabistan'ın son yıllarda, başta kadınların haklarının genişletilmesi olmak üzere hayata geçirdiği reformlara destek verdiğini hatırlatarak, "Ancak muhalif gazeteciye yönelik bu denli acımasızca öldürülmesi gerçeği elbette Avrupa'yı, en azından tarafsız konum almaya veya kınamaya zorluyor" dedi.

Rus politika uzmanı Aleksandr Asafov, Kaşıkçı olayı bağlamında uygulanabilecek yaptırımlar veya başka kısıtlamalar sonucu Suudi Arabistan'ın zarar görmesi durumunda bölgenin diğer büyük gücü olan İran'ın ekonomik alanda üstünlük elde edeceğinden emin. RT'ye konuşan uzman, Avrupa ülkelerinin Tahran'ı kârlı bir iş ortağı gördüğünü kaydetti.

Asafov, şu değerlendirmede bulundu: "Avrupa'nın, ABD'nin İran anlaşmasından çıkmasından zarar gördüğü tamamen ortada. Avrupa halen İran'ı kendi işletmeleri için kârlı bir ortak olarak görüyor. İkisi arasında büyük iş süreçleri bağlanmış durumda. Amerikalılar içinse İran potansiyel bir düşman. Eğer bu cinayetle ilgili yürütülen soruşturma, Suudi Arabistan için olumsuz sonuçlar doğurursa bu durumda elbette İran'ın eline, bölgesel oyuncu olarak daha fazla fırsat geçiyor"

Washington'un Riyad'ı sadece 110 milyar dolarlık anlaşma yüzünden değil, kraliyetin bölgedeki kilit öneme sahip partneri olduğu için de desteklediğini dile getiren Asafov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yüzden bu olayda frene basıyorlar. Elbette Trump, yeni detaylar açıklandığı sürece tepki vermek zorunda kalacak. Avrupa'ya gelince, soruşturmada ısrarcı olacağı ortada. Amerikalılar ise dikkatleri başka yöne çekmeye çalışacaklar".