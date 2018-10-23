Avrupa neden Riyad’ın Kaşıkçı açıklamasına inanmıyor?

Rus politika uzmanı Aleksandr Asafov, Kaşıkçı olayı bağlamında uygulanabilecek yaptırımlar veya başka kısıtlamalar sonucu Suudi Arabistan'ın zarar görmesi durumunda bölgenin diğer büyük gücü olan İran'ın ekonomik alanda üstünlük elde edeceğinden emin. RT'ye konuşan uzman, Avrupa ülkelerinin Tahran'ı kârlı bir iş ortağı gördüğünü kaydetti.
Asafov, şu değerlendirmede bulundu: "Avrupa'nın, ABD'nin İran anlaşmasından çıkmasından zarar gördüğü tamamen ortada. Avrupa halen İran'ı kendi işletmeleri için kârlı bir ortak olarak görüyor. İkisi arasında büyük iş süreçleri bağlanmış durumda. Amerikalılar içinse İran potansiyel bir düşman. Eğer bu cinayetle ilgili yürütülen soruşturma, Suudi Arabistan için olumsuz sonuçlar doğurursa bu durumda elbette İran'ın eline, bölgesel oyuncu olarak daha fazla fırsat geçiyor"
Washington'un Riyad'ı sadece 110 milyar dolarlık anlaşma yüzünden değil, kraliyetin bölgedeki kilit öneme sahip partneri olduğu için de desteklediğini dile getiren Asafov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yüzden bu olayda frene basıyorlar. Elbette Trump, yeni detaylar açıklandığı sürece tepki vermek zorunda kalacak. Avrupa'ya gelince, soruşturmada ısrarcı olacağı ortada. Amerikalılar ise dikkatleri başka yöne çekmeye çalışacaklar".
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