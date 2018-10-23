'Yunanistan'ın batıdaki karasularını genişletme hamlesi başka bölgelerde de uygulanabilir'

Eski Yunan dışişleri bakanı Nikos Kocyas, ülkenin batısındaki karasularını 6 deniz milinden 12 deniz miline genişletmeye hazır olduğu sözlerini Sputnik'e değerlendiren Yunan uzmanlar, Atina'nın bu hamlesinin başka bölgelerde de uygulanabileceğini söyledi.

© REUTERS / Aaron P. Bernstein Kocyas: Yunanistan batıdaki karasularını 12 deniz miline genişletmeye hazır

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'la arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle görevinden ayrılan eski Yunan dışişleri bakanı Nikos Kocyas, ülkenin batısındaki karasularını 6 deniz milinden 12 deniz miline genişletmeye hazır olduğunu söyledi. Koçyas'ın bahsettiği karar alındığı takdirde, söz konusu 12 deniz mili genişliğindeki alan içerisindeki tüm gemicilik, balıkçılık ve sondaj faaliyetlerinin Yunanistan tarafından onaylanması gerekeceği anlamına geliyor.

Yunan Kathimerini gazetesine göre, Kocyas'ın bahsettiği genişleme, İyon Denizi'ndeki küçük bir ada grubu olan Diapontia Adaları'ndan, Mora Yarımadası ile Girit arasında yer alan Küçük Çuha Adası'na uzanan deniz bölgesini içeriyor.

Kocyas'ın sözlerini Sputnik'e değerlendiren Panteion Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Kostas Koliopoulos, İyon Denizi'ndeki genişleme hamlesinin, aşamalı bir genişlemenin parçası olma ihtimali sebebiyle "önemli bir gelişme" olduğunu savundu. Koliopoulos "Ancak Ege'deki karasuları genişletme hakkımızı açığa kavuşturmak bunun ön koşuludur" dedi.

Yunan gazeteci-yazar Stavros Lygeros ise genişleme hamlesinin başka bölgelerde de uygulanabileceğini söyledi. Lygeros "Eğer bu hamle doğru bir hamleyse, o zaman bu İyon Denizi'yle sınırlı kalmamalı. Aynı hamle Türkiye'ye yakın bölgede, Libya Denizi, Kuzey Girit ve Batı Ege'de de uygulanmalı" dedi.

YUNANİSTAN'DAN CEVAP

© AFP 2018 / ANGELOS TZORTZINIS WSJ: Türkiye ile gerilim yaşayan ABD, Yunanistan'daki askeri varlığını büyütmek istiyor

Dışişleri Bakanlığı'nın Yunan Karasularının Kademeli Olarak Genişletilmesi konusunda açıklamasına Yunanistan'dan yanıt geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexandros Genimatas, konuya ilişkin açıklamasında "Karasuları sınırlarının genişletilmesi uluslararası hukuka göre Yunanistan'ın kanuni ve vazgeçilmez bir hakkıdır. Kara sularının genişletilmesinin kullanım hakkı istediği zaman ve gerek gördüğü zaman Yunanistan'ın elindedir. Yunanistan bu hakka sahiptir, başkaları ile müzakereye gerek yoktur ve kimse sorgulayamaz. Bu hak tüm ülke coğrafyası için geçerlidir. Türkiye tarafından yapılan uluslararası kanunlar dışındaki yorumlar, tehditler ve ulusal hakları sorgulamalar bu gerçeği değiştirmez ve iyi komşuluk ilişkilerine de faydalı olmaz" ifadesini kullandı.