'Erdoğan, Kaşıkçı olayında, Türkiye'nin şartlarıyla bölgede uzlaşı amaçlıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Riyad'dan gelen açıklamalardan tatmin olmadıkları açıklamasını değerlendiren Rus uzman Bogdan Bezpalko, Sputnik'e açıklamasında bu olayın iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceğini değerlendirdi.

© AP Photo / Emrah Gürel Erdoğan'dan Kaşıkçı ailesine taziye telefonu

Rusya Devlet Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Konseyi üyesi Bezpalko, "Bu ilişkileri, bölgede liderlik için yarışan iki ülke olarak Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki rekabet bağlamında değerlendirmek gerekir. Bu bağlamda Türkiye, Suudi Arabistan'a baskı için bu durumdan yararlanmaya çalışıyor. Türkiye'nin bunun için elinde kozu var" ifadelerini kullandı.

'MEVCUT DURUM ANKARA İÇİN ELVERİŞLİ'

Ankara'nın, bölgedeki dengeleri kendi lehine çevirmek için Kaşıkçı cinayetinden yararlanmaya çalıştığını belirten Rus uzman, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan büyük ihtimalle nihai zaferi değil, Türkiye'nin etkisinin artırılmasını, Ankara'nın şartlarıyla bölgede belirli bir uzlaşının sağlanmasını amaçlıyor. Bu anlamda mevcut durum Ankara için elverişli. Dünyada birçok benzer cinayetler işleniyor ama normalde kimse dikkate almıyor" dedi.

Bezpalko, Ankara'nın bu olayı, Washington'a Türkiye'nin bölgedeki rolünü hatırlatmak için kullanabileceği görüşünde.

'TÜRKİYE'NİN YETERİNCE BASKI ARACI VAR'

Türkiye için yeniden ABD ile Ortadoğu arasında köprü rolünü oynamanın önemli olduğunu söyleyen Bezpalko, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye bir NATO üyesi, Suriye'deki kriz bağlamında ABD için çok önemli askeri üslerinin yer aldığı bir ülke. Türkiye'nin elinde, bu durumu etkilemek için yeterince baskı aracı var. Bunun dışında, gazeteci cinayetiyle ilgili çıkan skandal ABD'deki seçim yarışını da etkileyecek, Demokratlar kongre seçimlerinde Cumhuriyetçileri yenmek için tüm fırsatlardan yararlanacak. Türkiye şimdi tüm bunlardan yararlanabilir."