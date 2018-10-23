'Erdoğan, Kaşıkçı olayında, Türkiye'nin şartlarıyla bölgede uzlaşı amaçlıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Riyad'dan gelen açıklamalardan tatmin olmadıkları açıklamasını değerlendiren Rus uzman Bogdan Bezpalko, Sputnik'e açıklamasında bu olayın iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceğini değerlendirdi.
Rusya Devlet Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Konseyi üyesi Bezpalko, "Bu ilişkileri, bölgede liderlik için yarışan iki ülke olarak Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki rekabet bağlamında değerlendirmek gerekir. Bu bağlamda Türkiye, Suudi Arabistan'a baskı için bu durumdan yararlanmaya çalışıyor. Türkiye'nin bunun için elinde kozu var" ifadelerini kullandı.
'MEVCUT DURUM ANKARA İÇİN ELVERİŞLİ'
Ankara'nın, bölgedeki dengeleri kendi lehine çevirmek için Kaşıkçı cinayetinden yararlanmaya çalıştığını belirten Rus uzman, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan büyük ihtimalle nihai zaferi değil, Türkiye'nin etkisinin artırılmasını, Ankara'nın şartlarıyla bölgede belirli bir uzlaşının sağlanmasını amaçlıyor. Bu anlamda mevcut durum Ankara için elverişli. Dünyada birçok benzer cinayetler işleniyor ama normalde kimse dikkate almıyor" dedi.
Bezpalko, Ankara'nın bu olayı, Washington'a Türkiye'nin bölgedeki rolünü hatırlatmak için kullanabileceği görüşünde.
Türkiye için yeniden ABD ile Ortadoğu arasında köprü rolünü oynamanın önemli olduğunu söyleyen Bezpalko, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye bir NATO üyesi, Suriye'deki kriz bağlamında ABD için çok önemli askeri üslerinin yer aldığı bir ülke. Türkiye'nin elinde, bu durumu etkilemek için yeterince baskı aracı var. Bunun dışında, gazeteci cinayetiyle ilgili çıkan skandal ABD'deki seçim yarışını da etkileyecek, Demokratlar kongre seçimlerinde Cumhuriyetçileri yenmek için tüm fırsatlardan yararlanacak. Türkiye şimdi tüm bunlardan yararlanabilir."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)