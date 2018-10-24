‘İdlib’deki militanların yüzde 80’i silah bırakarak diyalog başlatmak istiyor’

Rusya Bilimler Akademisi’nden Vitaliy Naumkin, Suriye’nin İdlib bölgesindeki militanların yüzde 80’inin silah bırakmaya ve politik çözüm sürecine geçmeye hazır olduğunu belirtti.

© REUTERS / Maxim Shemetov Suriye Başmüftüsü: İdlib'de zafer yakın

2016-2018 döneminde BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanlığını yapan Naumkin, ‘Rusya ve Türkiye: Çok yönlü ortaklığın stratejik doğrultuları' başlıklı konferansta konuşma yaptı.

Rus uzman, "Rusya ve Türkiye'nin İdlib konusunda her şeyin örtüştüğünü söyleyemem, bu konuda emin değilim. Türkiye'nin bölgedeki varlığının daha uzun vadeli nitelik taşıması gerektiğini düşünen Türk meslektaşlara da rastladım. Burada kimse süreleri konuşmuyor ama İdlib'e yönelik farklı yaklaşımlarımızın olabileceğini anlamak lazım" ifadelerini kullandı.

"Militanların büyük çoğunluğu, şimdi neredeyse yüzde 80'den bahsediliyor, silahsızlanmaya ve politik sürece geçmeye hazır" diyen Naumkin, "Bu yapılabilir mi? Umarım bu başarılır" diye ekledi.

İdlib'deki durumun nasıl gelişeceği konusuna da değinen Naumkin, "Eğer Türkiye, İdlib topraklarındaki teröristlerin kapalı bölgeler içinde izole olmasını sağlarsa, mümkün olduğunca sivil kayıpların önlenmesi gerektiği dikkate alınarak bu teröristlere yönelik hassas saldırılar düzenlenebilir" diye kaydetti.