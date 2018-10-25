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22:13 25 Ekim 2018
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    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

    Rus basını: Veliaht Prens Selman reformlar için hayatını feda etmeye hazır

    © REUTERS /
    Analiz
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    Rus Kommersant gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sorumlu olanları cezalandırma, Riyad ile Ankara arasındaki ilişkilerde çatlak oluşturulmasını önleme ve Ortadoğu’yu değiştirme sözü verdiğini yazdı.

    Kommersant gazetesi, Geleceğe Yatırım İnisiyatifi Forumu'nda açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın açıklamalarını yorumladı.

    Gazetenin haberinde, Veliaht Prens Selman'ın dışarıdan Riyad'a gelen yüzlerce işadamı ve yatırımcıya hitap ederek, Kaşıkçı olayı ile ilgili kendisini suçlu kabul etmediğini ve eskisi gibi sadece Suudi tacına değil, Arap dünyasında liderliğe de aday olduğunu açıkça belirttiği ifade edildi.

    VELİAT PRENS SELMAN: HARİRİ İKİ GÜNDÜR RİYAD'DA VE HİÇ KİMSE ONU KAÇIRMADI

    Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kaşıkçı vakası sonrası kamuoyuna ilk açıklamalarını Geleceğe Yatırım İnisiyatifi'nde yaptı.
    © REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court
    Bin Selman'dan üzerine tüy diken espri
    Habere göre Veliaht prensin dışında Bahreyn Veliaht Prensi Salman bin Hamad El Halife ve Lübnan Başbakanı Saad Hariri de toplantıda birer konuşma yaptı. Veliaht Prens Selman, şakacı bir üslupla Hariri'nin 2 gündür Riyad'da olduğunu ve hiç kimse tarafından kaçırılmadığını söyledi.

    ​Hariri geçen yıl Suudi Arabistan'dayken istifa ettiğini ve Lübnan'a geri dönmeyeceğini açıklamıştı. Suudi Arabistan yönetimiyse Hariri'yi ülkede tutmadığını belirtmişti. Olay Fransa'nın devreye girmesiyle çözülmüş, Saad Hariri Lübnan'a dönmüş ve görevde kalmıştı. Arap basını Kaşıkçı olayı bağlamında bu konuyu sıklıkla, ‘Hariri ne kadar şanslıydı' notuyla hatırlatıyor.

    Forumun 2. gününde organizatörlerin verilerine göre katılanların sayısının 4 bine çıktığı belirtilen haberde, ancak veliaht prensin sadece forum katılımcılarına değil, Suudi Arabistan'la işbirliğini askıya almaya karar verenlere de hitap ettiği ifade edildi.

    Kommersant, yazıya şöyle devam etti:

    Veliaht Prens Muhammed bin Selman
    © REUTERS / Amir Levy
    Suudi Veliaht Prens Selman: Türkiye ile aramızı bozmaya çalışıyorlar
    'RİYAD İLE ANKARA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ HİÇ KİMSE BOZAMAYACAK'

    "Her şeye rağmen veliaht prens, onu cinayetle suçlayan herkese meydan okumaya karar verdi. O, tüm suçluları cezalandırma sözü verdi ve özellikle de Riyad ve Ankara arasındaki ilişkileri hiç kimsenin bozamayacağını vurguladı.

    Prens Selman, Ankara'dan gelen açıklamalar hiç yapılmamış gibi, şöyle konuştu:

    "Birçok kişi bu üzücü olayları Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri bozmak için kullanmak istiyor. Buradan kendilerine şu mesajı vermek isterim: Selman bin Abdülaziz adında Suudi Arabistan Kralı, Muhammed bin Selman adlı Veliaht Prens ve (Recep Tayyip) Erdoğan adlı Türkiye Cumhurbaşkanı var oldukça bunu yapmayı başaramayacaklar."

    'ORTADOĞU'YU TÜM DÜNYA'NIN ÖNDE GELENİ OLARAK GÖRMEDİKÇE BU DÜNYADAN AYRILMAK İSTEMEM'

    Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kaşıkçı vakası sonrası kamuoyuna ilk açıklamalarını Geleceğe Yatırım İnisiyatifi'nde yaptı.
    © REUTERS / HANDOUT
    Veliaht Prens Selman: Ortadoğu, yeni Avrupa olacak
    O sadece Suudi Arabistan veliaht prensi gibi değil, tüm Arap dünyasının lideri gibi davrandı. Prens, Ortadoğu'yu ‘yeni Avrupa'ya' dönüştürmek için elinden gelen her şeyi yapacağına ant içti. O Ortadoğu'nun Rönesans döneminin 5 yıl sonra başlayacağına dair söz vererek, "Bu benim şahsi kavgam, Ortadoğu'yu tüm dünyanın önde geleni olarak görmedikçe bu dünyadan ayrılmak istemem ve bunun mutlaka gerçekleşeceğinden eminim" diye konuştu.

    'SUUDİ ARABİSTAN'IN SON İKİ YILDA PETROL DIŞI GELİRLERİ 3 KATINA ÇIKTI'

    Oturumda petrol bağımlılığından vazgeçilmesi için Suudi Arabistan'ın ve diğer Arap ülkelerinin gerçekleştirdiği reformlar da dile getirildi. Prense göre son 2 yılda ülkenin petrol dışı gelirleri 3 katına çıktı, Suudi ekonomisinin en büyük sorunlarından biri olan istihdamsa ikiye katladı. Suudi Arabistan yatırım fonunun sermayesinin geleceğimiz yılın sonuna kadar 400 milyar dolara ulaşacağına da dikkat çeken Prens Selman, bu yılki ekonomik büyümenin de yüzde 2.2-2.5 olabileceğini vurguladı.

    "Dışarıdan girişimlerimizi engelleme çabalarına rağmen tüm projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz" diyen Veliaht Prens Selman, koltuğu bırakacak gibi durmuyor."

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    Etiketler:
    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Geleceğe Yatırım İnisiyatifi Forumu'nda konuştu, Geleceğe Yatırım İnisiyatifi Forumu, Kommersant gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selman Bin Abdülaziz, Suudi Arabistan
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