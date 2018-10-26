'İdlib, İstanbul’daki zirvenin başlıca konularından biri olacak'

İstanbul’da yarın yapılması planlanan Suriye konulu Türkiye-Rusya-Fransa-Almanya zirvesini değerlendiren Rus uzman Dmitriy Yegorçenkov, İdlib ve Türkiye’nin bölgedeki çözüme yönelik 'özel operasyonunun', zirvede ele alınacak başlıca konulardan biri olacağını söyledi.

Sputnik'e konuşan Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar ve Tahminler Enstitüsü Direktörü Dmitriy Yegorçenkov, İstanbul'da yarın yapılması planlanan zirvenin, ‘Suriye'nin barışa dönüşü ve restorasyonu yolunda önemli bir başlangıç noktası' olmayı amaçladığını belirtti.

ABD'nin Suriye'nin iç işlerine katılımını azaltırken Avrupalılarınsa giderek arttırdığını kaydeden Yegorçenkov, Suriye'deki savaşın başlangıcından önce özellikle Fransa'nın Suriye hükümetine ‘o zamanlar yürürlükte olan ekonomik modellerin yeniden yapılanması ve liberalleştirilmesi gibi konuları' müzakere etmek için uzmanlar gönderdiğini hatırlattı.

Rus uzman, Avrupa'daki şirketlerin Suriye'deki yeniden inşa projelerine ilgi duyduklarının açıkça görüldüğünü vurguladı.

Yegorçenkov, "Yapılacak toplantının şu ana kadarki en önemli sorunların arasında İdlib'le ilgili meseleler ve geniş bir bağlamda bölgedeki gelişmeler var. Görüşme sırasında Türkiye'nin, Suriye ordusu tarafından doğrudan güç kullanılmadan bölgede uzlaşmaya varılması ile ilgili ‘özel operasyonunun' ilk sonuçlarının ele alınması beklenebilir. Bu sonuçların değerlendirilmesi, barış sürecinin tüm katılımcılarının geleceğe dönük adımlarını hazırlaması için bir başlangıç noktası olabilir" ifadelerini kullandı.