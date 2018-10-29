National Interest: Balistik füzelere odaklanan ABD, Rusya ve Çin'in kruz füzelerini unuttu

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ABD'li Strateji ve Bütçe Değerlendirmeleri Merkezi'nin (CSBA) yaptığı araştırmayı okurlarıyla paylaşan National Interest, balistik füzelere karşı koruma sağlamaya uzun yıllar özel önem veren Washington'un yurtdışındaki Amerikan üslerini imha edebilecek kapasiteye sahip Rus ve Çin kruz füzelerinin oluşturduğu ciddi tehdidi unuttuğunu belirtti.

'İSKENDER VE KİNJAL TEHDİTLER ARASINDA GÖSTERİLDİ'

National Interest, CSBA'nın tehditler arasında İskender füze komplekslerine ve Kinjal hipersonik füze sistemine yer verdiğini vurguladı.

Araştırmayı yapan uzmanlar, ABD Füze Savunma Ajansı'nın ABD ve yurtdışındaki önemli altyapı tesislerini koruyacak sistemleri geliştirmek için yeterli deneyime ve finansmana sahip olduğundan şüphe duyduklarının da altını çizdi.

PUTİN RAKİPSİZ SİLAHLAR ÜRETİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceklerini açıklamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın dünyada rakibi olmayan yeni silahlara sahip olmayı planladığını söylemişti.

Putin "Bu silahların birçoğu yakında seri üretime hazır olacak. Taktik ve teknik özellikleri bakımından yurtdışındaki silahların çok daha ilerisindeler, eşi ve benzerleri yok" demişti.