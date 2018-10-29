'Türkiye ve Rusya, Suriye'de çözüm yolunda başarılar elde ettiğini tüm dünyaya gösterdi'

Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Almanya ve Fransa'nın Rusya ve Türkiye tarafından Suriye'de çözüm için sarf ettiği çabalara dahil edilmesini önemli bir başarı olarak niteledi.

Ceyhun Bozkurt ve Sütçü İmam Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirdiği zirveyi Sputnik'e değerlendirdi.

'ALMANYA VE FRANSA'NIN KATILIMI BÜYÜK BİR BAŞARI'

İsmayıl, "Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de çözüm konusunda birçok başarı elde ettiğini net olarak ifade edebiliriz. Almanya ve Fransa'nın İstanbul'daki zirveye en üst düzeyde katılım sağlaması da büyük bir başarıdır. Üstelik ülkeler, birçok zor konuda ortak paydada buluşmayı başardı" dedi.

'ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI'

Dört ülke liderlerinin Suriye krizini çözmek için bir araya gelmesini önemli bir adım olarak gören İsmayıl, "Türkiye ve Rusya, Suriye krizi gibi böylesine zor bir sorunda başarılar elde etme ve mutabakat sağlama yolunda başarılı olduğunu tüm dünyaya gösterdi" diye vurguladı.

'ABD'NİN YERİNİ ALMANYA VE FRANSA ALDI'

İsmayıl, ABD'nin katılımı olmadan krizin çözülemeyeceğini de belirterek, "Ancak Washington'la sorunlar yaşanıyor. Zira onların tamamen farklı yaklaşımları ve şu anda sahada neredeyse yoklar. Bu nedenle ABD'nin yerini şimdilik Almanya ve Fransa aldı" diye ekledi.