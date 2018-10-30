Kayıt
03:58 30 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Suudi Kralı Selman ABD Başkanı Donald Trump'a Abdülaziz el Suud Devlet Nişanı takarken

    ABD, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudilere yaptırım uygular mı?

    © AP Photo / Evan Vucci
    Analiz
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    ABD’nin, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümü nedeniyle Suudi Arabistan’a karşı sert tavır almamasına yönelik eleştirileri değerlendiren Rus uzmanlar, Washington’un ölçülü tepkisinin, Riyad ile askeri ve ekonomik işbirliğini eski seviyede koruma isteğinden kaynaklandığını dile getirdiler.

    Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz
    © Fotoğraf : Twitter
    Kaşıkçı'nın nişanlısı: ABD başta olmak üzere birçok ülkenin tavrı hayal kırıklığı yarattı
    Rusya Bilimler Akademisi ABD ve Kanada Araştırmaları Enstitüsü Direktör Yardımcısı Pavel Zolotaryov, Russia Today (RT) televizyonuna açıklamasında, Washington ve Riyad arasında çok yakın ekonomik ilişkilerin kurulduğunun altını çizerek şunu dedi: "Bu durum, onlara küresel enerji ve finansal piyasalardaki sorunları çözmekte yardımcı oluyor. Suudi Arabistan'ın ABD'ye en büyük petrol ihracatçılardan biri olduğu biliniyor. Ayrıca kraliyet, ABD'de 750 milyar dolarlık varlığa sahip".

    Kaşıkçı olayının küresel toplum için kesinlikle sağlıklı olmadığını belirten Rus uzman, "Buna rağmen Trump, tüccar gibi davranmaya devam ediyor. ABD'nin başında başka birisi olsaydı duruş çok daha sert olabilirdi. Trump için insan hakları ikincil öneme sahip" diye anlattı.

    Suudi Arabistan'ın Amerikan eliti üzerinde belli etkiye sahip olduğu görüşünü dile getiren Zolotaryov, Washington'un 11 Eylül saldırıları nedeniyle de Riyad'a karşı yaptırımlar uygulamayı reddettiğini hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu: "Bu yüzden Kaşıkçı olayında da Washington büyük ihtimalle gösterişli tedbirlerle sınırlı kalacak. Yaptırımlar, sancısız ve geçici doğaya sahip olacak ve sadece küçük bir grubu kapsayacak. Anlaşmaların iptal edileceğini veya askeri işbirliğinin askıya alınacağını söylemenin hiçbir anlamı yok".

    Gen. James Mattis, the head of U.S. Central Command, takes questions after delivering a lecture to the London think tank Policy Exchange in London, Tuesday, Feb. 1, 2011.
    © AP Photo / Matt Dunham
    ABD'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı için şeffaf soruşturma çağrısı
    Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Acar Kurtov, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın açıklamalarındaki çelişkiler bir yandan, doğal olarak Kaşıkçı cinayetini kınayan kamuoyunu memnun etme, diğer yandan da Riyad ile ilişkilerin kötüleşmesini önleme isteğiyle ilgilidir" ifadelerini kullandı.

    Her iki ülkenin son derece birbirine bağımlı olduğunu söyleyen Kurtov, "Suudi Arabistan, Amerikan silahının en büyük alıcısıdır. Stockholm Dünya Sorunları Araştırma Enstitüsü'nün (SIPRI) verilerine göre, 2013-2017 döneminde kraliyetin ABD'nin genel satışlarındaki payı yüzde 18'di" diye hatırlattı.

    Trump'ın bu ‘sinik duruşunun' ABD'nin insan hakları alanındaki çifte standartlarını yansıttığını kaydeden uzman, "Elbette Kaşıkçı, ABD vatandaşı değildi ama Amerikan başkan şimdi veliaht prensle kavga etmemek için bariz bir şekilde çatışmayı sınırlandırmaya çalışıyor" dedi.

    ABD'nin her zaman Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlallerine göz yumduğunu söyleyen Kurtov, diğer yandan söz konusu Rusya ve diğer ülkeler olunca Washington'un bu konuda sert duruş sergilediğini hatırlatarak şu yorumda bulundu: "Eğer ABD gerçek yaptırımlar uygularsa Suudilerin yanıtı Amerikan ekonomisi için çok yıkıcı olabilir. Riyad, 2016'da ABD'deki varlıklarını satışa çıkararak finansal piyasaları çöktürmekle tehdit etmişti. Sanırım Washington bu olaydan ders çıkardı ve beyanlardan öteye geçmeyecek".

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Ünlülerin cesur kıyafetleri
    Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri
    Karikatür
    '117 Beyaz Miğferler üyesi Kanada’ya geldi'
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet