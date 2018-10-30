Batılı tarihçiler ABD’de bir iç savaş tehdidi olduğunu açıkladı

ABD'de son zamanlarda iç çelişkilerin derinleştiği ve ‘kültürel çatışma'nın şiddetlendiği yorumunu yapan Ferguson, Barak Obama ve Hilary Clinton gibi önde gelen Amerikan Başkanı muhaliflerine bombalı paket gönderilmesi olaylarını da, ABD iç savaşıyla ilgili ‘yeni kehanetlere' zemin hazırladığı nitelemesi yaptı.
'ENDİŞELENMEK İÇİN YETERİ KADAR SEBEP VAR'
Teksas Üniversitesi'nden akademisyen Emily Whalen'de, Task&Purpose sitesi için yazdığı makalede, ABD'de bir iç savaş riski olduğu analizini yapıyor. Whalen yaptığı analizi, Lübnan'daki iç savaşı öngören gazeteci Jonathan Randal'ın metodolojisine dayandırıyor. ABD ile Lübnan arasında önemli farklılıklar olduğunu belirten akademisyen, aynı zamanda endişelenmek için yeteri kadar benzerlikler ve sepeblerin de varolduğu sonucuna varıyor.
'KARİKATÜR BİR HÜKÜMET'
New York Times ve Washington Post'la çalışan ABD'li gazeteci Jonathan Randal, bir yıl öncesinden, 1974'te Lübnan iç savaşını öngörmüştü. Randal, iç siyasal çatışma ve iç savaş tehdidiyle ilgili mevcut durumun değerlendirilmesini sağlayan bir tür ‘dedektör' geliştirmişti.
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