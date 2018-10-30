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20:02 30 Ekim 2018
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    ABD- Türkiye- Bayrak

    ‘Türkiye, Fırat'ın doğusunda ABD'ye meydan okuyor'

    © REUTERS / Darren Ornitz
    Analiz
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusunda daha kapsamlı operasyonlar yapılacağı açıklamasını değerlendiren Rus uzmanlar, yeni operasyonun tüm dünyaya Türk ordusunun gücünü ve Ankara'nın kararlılığını sergileyeceğini belirtti.

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    Rusya Bilimler Akademisi Uluslararası Ekonomi ve İlişkiler Enstitüsü'nden Viktor Nadein-Rayevskiy, Türkiye'nin YPG güçlerini askeri yenilgiye uğratacağını ancak bunun kolay olmayacağını belirtti.

    Nadein-Rayevskiy, Russia Today (RT) televizyonuna açıklamasında, "Elbette Türk ordusu, askeri operasyonlarda büyük deneyim elde eden profesyonel askerlerden oluşuyor. Suriyeli Kürtlerin bu kadar deneyimi yok. Türklerin teçhizat ve sayısal üstünlüğü büyük. Ancak Suriyeli Kürtler de görünebileceği gibi silahsız değil. Onlar, geleceklerini Amerikalılara bağladı ve ABD'den belli sayıda silah aldı. Elbette onların teknik eğitimi yok ama yeterli savaş ruhuna sahipler. Sayıları, çeşitli verilere göre 40 ilâ 60 bin arasında" dedi.

    'ERDOĞAN'IN TEHDİTLERİ, TEHLİKELİ BİR OLAY'

    Afrin harekatını hatırlatan Rus uzman, bu şehrin Batı müttefiklerine ait hava kuvvetlerinin koruması altında olmadığını için operasyonun hızlı geçtiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Yeni operasyonun nasıl biteceğini söylemek zor. Erdoğan'ın tehditleri, tehlikeli bir olay. Amerikalılarla anlaşma sağlama, Amerikalıları YPG'ye verdikleri desteğe son vermeye zorlama çabaları olabilir ve ardından Türk ordusu saldırıya geçebilir".

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Özge Elif Kızıl
    Erdoğan: Fırat'ın doğusunda daha kapsamlı operasyonlar yapacağız
    Rusya Ortadoğu Araştırmaları, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Diplomasisi Merkezi Başkanı Vladimir Avatkov, Türkiye için ordusunun gücünü tüm dünyaya gösterme ve kararlılığını YPG'ye sergilemenin büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

    'SURİYE'DEKİ BAZI KÜRT GRUPLARININ ABD TARAFINDAN DESTEKLENDİĞİ BİLİNİYOR'

    RT'ye konuşan Avatkov, "Bu, bölgesel ve uluslararası konumlandırma açısından çok önemli, çünkü Suriye'deki bazı Kürt gruplarının ABD tarafından desteklendiği biliniyor. Böylelikle Türkiye bir kez daha partnerine açık bir şekilde meydan okuyor. O partner ki, giderek bağımsızlığını güçlendiren Türkiye'nin yeniden Amerikan politikası mecrasına dönmesi için yaptırım ve diğer baskı yöntemlerine başvuruyor" yorumunda bulundu.

    'SURİYE'NİN DURUMU GİDEREK İSTİKRARA KAVUŞUYOR'

    Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı operasyonuna katılan Türk askerleri
    © Sputnik / Hikmet Durgun
    AA: TSK, Fırat'ın doğusunda YPG mevzilerini vurdu
    Rus askeri ve diplomatik çabaları sayesinde Suriye'deki durumun giderek istikrara kavuştuğunun altını çizen uzman, militanların veya çeşitli oluşumların kontrolünde kalan yerlerin önemli ölçüde azaldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu noktada başka bir sorun çıkıyor. Rus Hava Uzay Kuvvetleri, Suriye yönetiminin davetiyle bu ülkede bulunuyor ve resmi olarak hareket ediyorsa yabancı askeri oluşumların büyük kısmı orada tamamen kendi iradesiyle ve uluslararası hukuka aykırı biçimde bulunuyor. Bu hem Amerikalılar hem de Türkler için geçerli. Bu yüzden çözümün geleceği, terörist grupların tamamen bozguna uğratılmasından çok yabancı güçlerin Suriye topraklarındaki varlığı sorununun çözümüne ve koalisyonun Suriye'ye yönelik yasadışı hava saldırılarına son verilmesine bağlı."

    Etiketler:
    analiz, Rusya Ortadoğu Araştırmaları, Rusya Bilimler Akademisi Uluslararası Ekonomi ve İlişkiler Enstitüsü, Russia Today (RT), YPG, Viktor Nadein-Rayevski, Vladimir Avatkov, Fırat'ın doğusu, Suriye, Türkiye, ABD
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