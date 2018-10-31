'Beyaz Miğferlerin kimyasal provokasyonu, İstanbul'daki dörtlü zirveden çıkan kararları baltalamak için'

Sputnik'e konuşan Bogatırev, "Beyaz Miğferler'in Halep'e gelmesiyle birlikte Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderlerinin İstanbul'daki dörtlü zirvede aldığı kararları hedef alan ciddi bir provokasyon hazırlanıyor olabilir. Beyaz Miğferler'in amacı, anayasa komitesi kurulmasını engellemek ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'deki hedeflere saldırı düzenlemesi için zemin hazırlamak olacak" dedi.

'ABD'Lİ ŞAHİNLERİN OTORİTESİNİ ARTIRMA AMACI TAŞIYOR'

6 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlere de dikkat çeken Bogatırev, "Seçimler, ABD'nin Ortadoğu'daki politikasını hazırlayanların kaderini belirleyecek. Provokasyon, Ortadoğu'da sürekli kaos amacı güden ABD'li şahinlerin otoritesini artırma amacı da taşıyor olabilir. Zira ABD, Suriye'de barış istemiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, "Halep bölgesi sakinlerinden Rus Ateşkes İzleme Merkezi'ne gelen bilgiye göre militanlar, Suriye ordusunu yerel halka karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak amacıyla kimyasal maddeleri kullanacakları yeni provokasyon hazırlığı içindeler" demişti.