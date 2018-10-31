Dolardan vazgeçme planının Rusya için sonuçları ne olacak?

Doların Rus ekonomisindeki payını azaltma planını değerlendiren Rus uzmanlar, bunun bankaların zorunlu döviz rezervlerinde değişiklik yapmasına ve bankaların döviz bazlı kredi vermekten vazgeçmesine neden olabileceğini belirtti.

ABD'nin ekonomik yaptırımları ve yaptırım tehditleri nedeniyle dolardan vazgeçme planı üzerinde çalışan Rusya'nın ne gibi sonuçlarla karşılaşacağı İzvestiya gazetesinde analiz edildi.

İzvestiya gazetesine konuşan uzmanlar, dolardan vazgeçme düşüncesinin temelinde yeni yaptırımlar halinde ulusal ekonomiyi koruma düşüncesinin yattığını vurguladı.

Yatırımlarını dolar olarak tutan vatandaşlara zarar verme amacının güdülmediğini kaydeden uzmanlar, nakit paraların piyasaya sürülmesinin ekonomi için kazançlı olacağını ve bunun hükümet tarafından bir diğer artı olarak görüldüğünü ifade etti.

© Sputnik / Alexandr Demyanchuk 'Rusya, uluslararası ticarette dolar kullanımına son vermeli'

Uzmanlara göre bu önlemlerin vatandaşlar için oluşturduğu riskler büyük oranda kuram niteliğinde ancak büyük kentler, dolar bazlı hisselerin büyük bölümüne ev sahipliği yaptığı için söz konusu tedbirlerden zarar görebilir.

ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle son dönemde ciddi olarak ele alınan ulusal para birimleriyle ticaret konusunu değerlendiren Andrey Kostin, Washington'un mevcut tutumunun devamı halinde ulusal para birimlerine geçişin kaçınılmaz olacağını vurgulamış ve bu kapsamda 4 adımlı bir plan önermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kostin'in planını desteklediği açıklanmıştı.