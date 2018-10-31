Dolardan vazgeçme planının Rusya için sonuçları ne olacak?

ABD'nin ekonomik yaptırımları ve yaptırım tehditleri nedeniyle dolardan vazgeçme planı üzerinde çalışan Rusya'nın ne gibi sonuçlarla karşılaşacağı İzvestiya gazetesinde analiz edildi.
Yatırımlarını dolar olarak tutan vatandaşlara zarar verme amacının güdülmediğini kaydeden uzmanlar, nakit paraların piyasaya sürülmesinin ekonomi için kazançlı olacağını ve bunun hükümet tarafından bir diğer artı olarak görüldüğünü ifade etti.
ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle son dönemde ciddi olarak ele alınan ulusal para birimleriyle ticaret konusunu değerlendiren Andrey Kostin, Washington'un mevcut tutumunun devamı halinde ulusal para birimlerine geçişin kaçınılmaz olacağını vurgulamış ve bu kapsamda 4 adımlı bir plan önermişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kostin'in planını desteklediği açıklanmıştı.
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