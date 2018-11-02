'İsrail, Suriye'deki Rus S-300 sistemlerinden korktu'

Avusturya'da yayınlanan Contra Magazin dergisi, İsrail uçaklarının Suriye füze savunma sistemlerinin hedefi haline getirmesi sonucu içindeki 15 kişiyle düşürülen İl-20 uçağı vakası sonrasındaki sürece mercek tuttu.

Rusya'nın Suriye'ye S-300 konuşlandırma kararı almasına rağmen İsrail'in birçok kez Suriye'ye saldırıların durmayacağı açıklaması yaptığını anımsatan Contra Magazine, "Ancak İl-20 trajedisinin yaşandığı tarihten beri, operasyon haberlerine geniş biçimde yer veren İsrail basınında bunlarla ilgili herhangi bir haber yer almadı" tespitinde bulundu.

Contra Magazine, "Bununla birlikte, saldırıların devam etme ve basının bunları yazmayı durdurmuş olma ihtimali de göz ardı edilemez" diye de ekledi.

Rusya'nın Lazkiye'deki Hmyemim Üssü yakınlarında düşen uçaktaki 15 Rus askeri hayatını kaybetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki hedeflere saldırı yapan İsrail savaş uçaklarının Rus uçağını 'kalkan' olarak kullandığını ve Suriye'nin

S-200 hava savunma unsurlarının Rus uçağını düşürmesine neden olduğunu açıklamıştı.

Olayın ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın Suriye'deki askerlerinin güvenliğini artırma önlemleri kapsamında S-300'lerin Suriye'ye tedarik edileceğini duyurmuştu.