'ABD, İran yaptırımları nedeniyle stratejik ortaklarıyla ilişkileri bozmaya hazır değil'

© REUTERS / Edgar Su Pompeo: İran'a yönelik uygulanan yaptırımlardan 8 ülke geçici süreyle muaf tutulacak

Danyuk, ABD’nin bazı ülkeleri muaf tutma kararında yaptırımlardaki dışsallık ilkesinin belirleyiciliğine vurgu yaparak şunları söyledi: "ABD her şeyden önce kendi çıkarlarını düşünür. Bu ülkelerin İran’ın enerji komplekslerinin yanı sıra, ulaşım ve enerji merkezleriyle ilgili çok büyük projeleri söz konusu. Yaptırımlarda dışsallık ilkesi uygulandığından, yani cezai-sınırlayıcı tedbirlerden sadece İranlı şirketler değil, bu projelerde bir şekilde yer alan başka ülke şirketleri de etkileneceğinden böyle bir karar alındı."

Yaptırımlardan muaf tutulan ülkelerin ABD’de oldukça etkili lobileri olduğuna da dikkat çeken Danyuk şu ifadeleri kullandı: "İran konusundan dolayı ABD ve bu ülkeler arasındaki ilişkilerin zarar görmemesi için, uzun görüşmeler sonucunda muaf tutulacak ülkelerle ilgili karar alındı. ABD esnek yaklaşmaya çalışıyor. Amerikalılar NATO üyeleri de dahil olmak üzere stratejik ortaklarıyla ilişkileri bozmaya hazır değiller."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo daha önce Türkiye dahil 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde geçici muafiyet tanındığını açıklamıştı.