Kanlı petrol: Kara altının illegal piyasası nasıl işliyor?

Küresel illegal petrol piyasasında kaçak petrol üretimi, petrol korsanlığı, yakıt hırsızlığı ve onun illegal satışının yıllık hacminin 133 milyar dolar olduğu değerlendiriliyor. Bu ticarette baş rolü, uyuşturucu kartelleri ve farklı yasadışı paramiliter gruplar oynuyor. Gölge petrol sektörünün nasıl çalıştığı Sputnik’in hazırladığı haberde.
Petrol, 500 milyar dolarlık yıllık hacmiyle emtia piyasalarının en büyüğü olarak biliniyor. Gölge sektördeki yıllık 133 milyar dolarlık hacim de buna dahil. Gölge sektördeki ticaret hacmi, British Petroleum (111 milyar dolar) ya da Kuveyt (110 milyar dolar) gibi bir petrol devletinin piyasa kapitalizasyonundan daha fazla.
Gölge sektör, üretim, nakliye, işleme ve satış gibi işlemlerle resmi petrol endüstrisindeki işleyişi olduğu gibi tekrar ediyor Yasal olarak petrol üreten ülkelerin başında Suudi Arabistan, ABD ve Rusya gibi üreticiler gelirken, illegal yollardan üretim yapan ülkelerin başını Meksika, Nijerya ve Irak çekiyor. Burada asıl önemli nokta, dünyanın önde gelen legal petrol üreticilerininin herkes tarafından bilinmesi değil, onların gölge piyasalardaki ikizlerinin sadece güvenlik organları tarafından biliniyor olmasıdır. Bunlar arasında Meksikalı uyuşturucu kartelleri, Nijeryalı ve Kürt ayrılıkçılar ile Orta Doğu’daki bazı terörist gruplar sayılabilir.
Üretim, resmi sektörde sondaj çalışmaları ve kaynaklardan petrol çıkarılması anlamına gelirken, gölge sektörde, örneğin Meksika’da herşeyden önce petrol boru hatlarının illegal yollarla ‘sağılması’ demek. Petrolün bu günkü değeri baz alınarak hesaplandığında, boru hatlarından 10 dakikada çekilen miktar yüz bin dolara denk geliyor. Buradaki kar, uyuşturucudan elde edilen kardan bile daha yüksek.
Devlet şirketi Petroleos Mexicanos’un (Remex) günde on ila onbeş arası yeni petrol deliği tespit etmesi şaşırtıcı değil. Meksika basınına göre, Remex boru hatlarının olduğu her yerde, hem profesyoneller ve hem de amatörler tarafından milyarlarca pesoluk petrol çekiliyor. Sonuç olarak, Ciudad- Madero ve Cadereyt şehirleri arasındaki boru hatlarında, son beş yılda yaklaşık 300 milyon dolar değerinde 2.7 milyon varil petrol çekildi.
Yüksek basınç altındaki borulara delik açıp vana yerleştirme, yüksek nitelikli uzman ve oldukça pahalı ekipman gerekiyor. Bu nedenle bu ticarette zengin Meksikalı uyuşturucu karteleri ön plana çıkıyor. Meksika gölge petrol pazarının hakimi, Meksika Özel Kuvvetler eski personelinin 1990’larda kurduğu Zetas uyuşturucu karteli. Zetas, uyuşturucu, silah ve insan ticaretinin yanı sıra, Meksika’nın kuzey eyaletlerindeki petrol boru hatlarındaki ‘sağım' işini de kontrolü altında bulunduruyor. Buradan elde ettiği petrolü, ABD’de piyasa fiyatından iki kat daha ucuza satılan kaçak pazara gönderiyor.
Meksikalı uzmanların değerlendirmesine göre, Zetas karteli Meksika’daki gölge piyasanın % 40’ını elinde bulunduruyor ve yılda yaklaşık 400 milyon dolar gelir elde ediyor. Jaliso New Generation karteli de elinde bulundurduğu % 22’lik piyasa payından yılda 210 milyon dolardan fazla gelir elde ediyor.
Ayrılıkçıların Nijerya’da petrol üretilen bölgelerdeki aktif faaliyetleri nedeniyle, sondajlardan boru hatlarına kadar tüm petrol altyapısı düzenli olarak silahlı saldırılara maruz kalıyor. Nijeryalı kaçak petrol tacirleri de boru hatlarından petrol çalıyor. Ancak Meksikalı uyuşturucu kartellerinin ellerindeki imkanlara sahip olmadıklarından yüksek nitelikli uzman ve pahalı ekipman kullanamıyorlar. Daha basit yöntemler kullanarak, ona yakın bir sonuç alıyorlar. Genellikle, boru hattı operatörüne rüşvet vererek petrol akışının bir süreliğine durmasını sağlayıp delik açıyorlar. Bazen de boru hatını patlatıp petrol akışını durduruyorlar ve patlamanın olduğu yerin biraz ötesindeki borulara vana takıp petrol çekiyorlar.
Nijerya devlet petrol şirketinin tahminlerine göre, sadece Lagos ve İlorin şehirleri arasındaki petrol boru hatından yılda 300 milyon dolarlık petrol çalınıyor. Ele geçirilen petrol küçük tankerlerle komşu ülkelere gönderiliyor.
Atlantik Konseyi uzmanlarının verilerine göre, Benin devleti yakıt ihtiyacının % 80’ini Nijerya’daki petrol kaçakçılarından temin ediyor.
Konuya vakıf kişiler, kaçak petrol taşımacılığı yapan küçük gemilerin Nijerya Ulusal Güvenlik Servisi’nin üzst düzey yetkililerine ait olduğunu iddia ediyorlar. Yine iddialara göre, Gine Körfezi’nde tankerlere yapılan saldırılar da onların denetimindeki korsanlar tarafından yapılıyor.
KÜRTLER
Bağdat'ın onayı dışında, kendi topraklarında geleneksel yöntemlerle petrol çıkaran ve illegal yollarla Türkiye’ye gönderen Iraklı Kürtler, illegal petrol operasyonlarında dünyada üçüncü sırada yer almalarına rağmen, gölge petrol ticaretinde Meksikalı ya da Nijeryalı meslektaşlarına göre, yasalara saygılı vatandaşlar sayılırlar.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)