WSJ: Rusya, dolara darbe vuran ülkeler arasında yer alıyor

Rusya'nın küresel ticarette doların hegemonyasına darbe vuran ülkeler arasında yer aldığı ve bu alanda ilk başarılı sonuçları elde etmeye başladığı belirtildi.

Wall Street Journal'in (WSJ) haberine göre özel kişilerin ve şirketlerin Rus bankalarında bulunan döviz cinsindeki yatırımları eylül ayında yüzde 26 azaldı.

Rusya'nın dolar bazındaki ihracat gelirlerinin payı da, 2013'teki yüzde 80 seviyesinden 2018'in ikinci çeyreğinde yüzde 68'e geriledi.

WSJ'ye göre dolara olan bağlılığın azaldığını gösteren bir diğer veri, Rusya ve Çin arasındaki hızla gelişen ticaret. İki ülkenin ruble ve yuan bazında yürüttüğü ikili ticaret, son 4 yıl içinde yaklaşık 4 kat arttı.

Gazete, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Merkez Bankası'nın desteklediği dolardan vazgeçme planının, finansal sistemi hedef alacak olası Batı yaptırımlarının etkisini azaltma amacı taşıdığını da vurguladı.

PUTİN'DEN KOSTİN'İN PLANINA DESTEK

ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle son dönemde ciddi olarak ele alınan ulusal para birimleriyle ticaret konusunu değerlendiren Andrey Kostin, Washington'un mevcut tutumunun devamı halinde ulusal para birimlerine geçişin kaçınılmaz olacağını vurgulamış ve bu kapsamda 4 adımlı bir plan önermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kostin'in planını desteklediği açıklanmıştı.