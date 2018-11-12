WSJ: Rusya, dolara darbe vuran ülkeler arasında yer alıyor

Rusya'nın dolar bazındaki ihracat gelirlerinin payı da, 2013'teki yüzde 80 seviyesinden 2018'in ikinci çeyreğinde yüzde 68'e geriledi.
WSJ'ye göre dolara olan bağlılığın azaldığını gösteren bir diğer veri, Rusya ve Çin arasındaki hızla gelişen ticaret. İki ülkenin ruble ve yuan bazında yürüttüğü ikili ticaret, son 4 yıl içinde yaklaşık 4 kat arttı.
Gazete, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Merkez Bankası'nın desteklediği dolardan vazgeçme planının, finansal sistemi hedef alacak olası Batı yaptırımlarının etkisini azaltma amacı taşıdığını da vurguladı.
PUTİN'DEN KOSTİN'İN PLANINA DESTEK
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kostin'in planını desteklediği açıklanmıştı.
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