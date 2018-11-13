‘Türkiye, önemli bir enerji merkezi olduğunu Batı'ya gösterecek'

Türk akımı doğalgaz boru hattı projesine Sırbistan, İtalya, Macaristan ve Bulgaristan'ın katılma olasılığını değerlendiren Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) Dünya Ekonomisi Bölümü'nden Doç. Nigar Masumova, Türkiye'nin Türk Akımı sayesinde önemli bir enerji merkezi olduğunu Batı'ya göstereceğini belirtti.
Türk Akımı ve Kuzey Akım-2'ye mücadelesini sürdürdüklerini açıklayan ABD Enerji Bakanı Rick Perry, "Ukrayna ve Avrupa vatandaşları, tek kaynaktan enerji tedarikinin esiri haline gelmemeli" demişti.
Diğer yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Sırbistan'ın Türk Akımı doğalgaz boru hattının devamına katılımıyla ilgili belgelerin Rusya lideri Vladimir Putin'in ocakta gerçekleştireceği Belgrad ziyareti sırasında imzalanabileceğini söylemişti. Ekim ayı sonlarında projeye katılma niyetini İtalya da ifade etmişti. Daha önce, Eylül ayında Macaristan, Mayıs ayında da Bulgaristan benzer niyette olduklarını bildirmişti.
‘AVRUPA, TÜRK AKIMI'NA KATILARAK ENERJİ SEKTÖRÜNÜ ÇEŞİTLENDİRİYOR'
Sputnik'e konuşan Masumova, Türk Akımı'nın en baştan beri doğalgazı güney koridor üzerinden Avrupalı tüketicilere ulaştırmayı öngördüğünü hatırlatarak, "İki hattan biri Türk tüketicilere diğeri Avrupalılara gidecek. Avrupalı politikacıların, Türk Akımı'na katılma yönündeki teklifleri, Avrupa'nın enerji politikası mantığına uyuyor. Bu politikanın en önemli rotalardan biri, doğalgaz tedarik güzergahlarını çeşitlendirmek, riskleri azaltmak ve verimliliği yükseltmek" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın güvenilir bir partner olduğunu kaydeden Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa Birliği hiçbir zaman Rusya'dan doğalgaz arzı konusunda sorun yaşamamıştı. Misal Türkiye, İran'dan gelen gazla ilgili zaman zaman sorunlar yaşıyor olsa da Rusya'yla böyle bir sorun olmadı. Aksine Rusya her zaman Türkiye'ye yardıma koştu, özellikle de kış mevsiminde diğer hatlarla ilgili sorunlar yaşandığında ekstra sevkiyatlar yapıldı".
Türk Akımı'na yeni ülkelerin katılmasının Rusya ve Türkiye'nin yararına olduğunu dile getiren Masumova, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Rusya için mevcut ekonomik konjonktürde, her türlü yatırım ve uluslararası pazarlara çıkış üstünlük kazandırıyor, çünkü biz hammadde ihracatçısı olan bir ülkeyiz. Türkiye ise transit ülkesidir ve her halükarda transitten kazancını alacak. Türkiye ayrıca bu yolla Batı ülkelerine önemli bir enerji merkezi olduğunu gösterecek. Zira Avrupa'ya gaz arzının en önemli ağlarından biri Türkiye'den geçiyor".nüz anlaşmaların kağıda dökülmediğini ve Gazprom'dan resmi açıklama gelmediği sürece Türk Akımı'na yeni ülkelerin katılma sürecinin gidişatını tahmin etmenin zor olduğunu ifade eden Masumova, "Bir tek politik sorunları çözmek kalıyor. Türk Akımı'nın tüm ülkeler için ekonomik yararı ortada. Üstelik bu hatta yapılacak masraflar, hem Gazprom hem de Türkiye için uzun vadede değil orta vadede karşılanmış olacak. Ancak enerji politikası, her şeyin enerji faktörüne dayanmasına rağmen öncelikle politikadır" diye ekledi.
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