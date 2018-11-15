Rosoboronexport: S-400, konuşlandırma ve hedef imha menzili açısından muadillerinden 2-3 kat üstün

Rusya'nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport, S-400 füze savunma sistemlerinin konuşlandırma ve hedef imha menzili açısından yurtdışındaki muadillerinden 2-3 kat üstün olduğunu belirtti.

© Sputnik / Vitaliy Ankov Çin'de S-400'ler için bir servis merkezi açılabilir

Rosoboronexport, son dönemde uluslararası gündemde geniş yer kaplayan S-400 sistemlerinin karşılaştırmalı özellikleri hakkında ilk kez resmi açıklama yaptı.

Rosoboronexport'tan yapılan açıklamada, "S-400 Triumph, eşsiz bir sistem. Tüm rakipleri karşısında tartışma götürmez üstünlüklere sahip. S-400, 380 kilometrelik azami hedef imha menziliyle rakiplerinden neredeyse 2 kat üstün. Rakip füze savunma sistemlerindeki en yakın gösterge 200 kilometre, diğerleri ise S-400'ün kat be kat gerisinde" dendi.

Rosoboronexport, S-400'ün konuşlandırma süresi bakımından da rakiplerinden 2-3 kat üstün olduğunun altını çizdi. Rosoboronexport'a göre S-400, emir alındıktan sonra 5 dakika içinde kullanıma hazır hale geliyor.