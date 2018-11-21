Die Welt: S-400 sistemleri dünya silah pazarının gözdesi haline geldi

© AFP 2018 / Natalia KOLESNIKOVA Çavuşoğlu: S-400 anlaşması tamamlandı, iptal edemeyiz

S-400 sistemlerine ilk olarak Çin'in sahip olduğu dikkat çekilen haberde, sistemlerin önümüzdeki yıl Türkiye'ye ulaşması beklendiği, ayrıca Rusya'nın geçen ekimde Hindistan'la da aynı sistemlerin satışını kapsayan, tutarı 5 milyar doları geçen anlaşma imzalandığı kaydedildi.

S-400'lerin teknik özellikleri bakımından Amerikan yapımı sistemlerin önünde olduğu ifade edilen yazıda, Rusya'nın geliştirdiği hava savunma sistemlerinin 400 kilometrelik yarıçapta 30 kilometreye kadar yüksekte uçan hedefleri imha edebildiğini ve farklı menzilli füzelerle donatılabildiği, aynı zamanda ABD yapımı Patriot sistemlerinde sadece 100 kilometre menzilli füzelerin kullanıldığı vurgulandı.

'ABD İLE DİYALOGDA ÖNEMLİ BİR KOZ'

© Sputnik / Russian Defence Ministry CNBC: S-400, ABD'li muadillerinden kat be kat ucuz

Bununla birlikte anlaşmaların siyasi anlamı olduğu için teknik özelliklerin satıcılar için ikinci planda kaldığını belirten Die Welt, bu bağlamda S-400 sistemlerinin birçok ülke için ABD ile diyalogda önemli bir koz haline geldiğinin ve bu onların bağımsızlıklarını korumalarına yardımcı olduğunun altını çizdi ve ekledi:

"Sistemleri satın almaya duyulan ilgi dahi Washington'un kendisine kurallarını dikte etmesine izin vermeyen egemen bir devlet olarak konumlandırma fırsatı."