Kayıt
06:21 22 Kasım 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Türk Akımı töreni aile fotoğrafı

    Türk Akımı, Ukrayna doğalgaz boru hattını çökertiyor

    © REUTERS / Murad Sezer
    Analiz
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Gazprom, Türk Akımı doğalgaz boru hattının deniz kısmı inşaatını tamamladıktan sonra, Ukraynalı yetkililer ülkenin gaz taşıma sistemini çöküşten kurtaracak yatırımcı arayışını hızlandırmaya başladı.

    Türk Akımı, Türkiye kıyılarına ulaştı
    © AA /
    Türk Akımı’nın deniz kısmı tamamlandı: 'Rus gazının önünü artık kimse kesemez'
    Ukraynalı yetkililerin aradığı yatırımcının, Kiev’in kendi hesaplarına göre belirlediği miktarı ödeyecek kadar hem zengin hem de cömert olmasının yanı sıra, Rusya’yı Ukrayna dışında döşenen boru hatlarından vazgeçirecek kudrete de sahip olması gerekiyor. Peki Kiev kime güveniyor ve ülkenin gaz taşıma sisteminin akıbeti ne olacak?

    'UKRAYNA ÜZERİNDEN YAPILAN SEVKİYAT 13 MİLYAR METREKÜP AZALACAK'

    Ukrayna Gaz Endüstrisi ve Doğalgaz Pazarı Konseyi Başkanı Leonid Unigovskiy Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türk Akımı'nın tamamlanmasından sonra Ukrayna üzerinden yapılacak doğalgaz sevkiyatının yılda 12-13 milyar metreküp azalacağını söyledi. Naftogaz’ın verilerine göre, 2017 yılında Ukrayna üzerinden geçen Rus gazının toplam hacmi son sekiz yılın rekor seviyesine ulaşarak 93.5 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

    UKRAYNALI YETKİLİ: 'TÜRK AKIMI'NIN İKİNCİ KOLUNUN İNŞASININ ENGELLENMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ

    Leonid Unigovskiy, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gidecek gaz hacmi azalacağından, Türk Akımı projesinin ikinci kolunun inşasının engellenmesi için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini savundu.

    Gazprom
    © AFP 2018 / ERIC PIERMONT
    Gazprom: Ukrayna, Türk Akımı'nın farkına bile varmadı
    Kiev’in kaygıları anlaşılabilir, Anapa bölgesindeki Ruskaya kompresör istasyonundan Kıyıköy’e kadar olan 900 kilometrelik deniz kısmı inşaatı tamamlandı.   İlk hattan pompalanacak olan gaz, Mavi Akım üzerinden Türkiye’nin kendi ihtiyacı için aldığı 16 milyar metreküp gaz ile yaklaşık bir o kadar da Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan üzerinden geçen Trans-Balkan doğalgaz boru hattıyla aldığı gazın yerini alacak.

    İlk hatın tamamlanmasından sonra Ankara önümüzdeki yaz aylarında Trans-Balkan doğalgaz boru hattından vazgeçebilecek. Gerekli olan gaz, artık doğrudan Rusya’dan nakledilecek. İkinci hat ise Güney ve Güney Doğu Avrupa ülkelerine gaz naklederek Ukrayna üzerinden giden miktarı 15.5 milyar metreküp daha azaltacak.

    'KİEV, BORU HATLARINI DURDURACAK BİR AĞABEY ARIYOR'

    Bu durum Ukraynayı açıkça korkutuyor. Şu anda Kiev, Ukrayna dışında inşa edilen gaz boru hatlarını durduracak bir “Ağabey” arıyor.

    Leonid Unigovskiy, Avrupalı bir ortak olmadan, Kiev’in  Gazprom'u Ukrayna üzerinden gaz pompalamaya zorlayamayacağını, gaz taşıma sisteminin sadece Ukraynalı operatörün elinde olmasının da Avrupalıları endişelendirdiğini belirtti.

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin
    © AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND
    ABD'den Ukrayna'ya gaz fiyatlarını artırma çağrısı
    İtalyan ve Slovak şirketleriyle çalışılabileceğini kaydeden Unigovskiy, İtalyan Snam ile Slovak Ustream şirketlerinin İtalya’nın yıllık olarak aldığı 23 milyar metreküp gazın Ukrayna üzerinden alınması konusunda ısrar ettikleri taktirde, Türk Akımı projesinin ikinci hattının sorun yaşayacağını iddia etti. Batılı bir ortak bulma konusu Kiev’de uzun zamandır konuşuluyor. Naftogaz başkanı Sergey Konovets Eylül ayı başlarında ülkenin gaz taşıma sisteminin yüzde 49’unun 7 milyar dolara satılması gerektiğiyle ilgili Başbakan Vladimir Groysman’a bir mektup gönderdi.

    Naftogaz mektubunda, Ukrayna gaz taşıma sisteminin değerinin 14 milyar dolar olduğunu ve potansiyel ortağın yüzde 49’a karşılık 7 milyar dolar ödemesi halinde, transit gelirlerin mevcut seviyede tutulabileceğini yazdı.

    UKRAYNA PARLAMENTOSU BAŞKANI: ABD'Lİ ŞİRKETLE ANLAŞMALIYIZ

    Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın Başkanı Andrey Parubiy de Ekim ayı başlarında yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın gaz taşıma sisteminin ortak yönetimi için ABD'li enerji şirketleriyle anlaşması gerektiğini söyledi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko- ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump, Paris’te Poroşenko ile tokalaşmadı
    Parubiy’e göre bu durum, Washington’un Türk Akımı ve Kuzey Akım-2 konularındaki pozisyonunu daha da güçlendirecek. Eğer ABD Enerji Bakanı Rick Perry’nin “ABD, Türk Akımı ve Kuzey Akımı-2’ye karşı mücadele ediyor” şeklindeki açık ifadesi hatırlanacak olursa, Parubiy’nin böyle bir açıklamayı neden yaptığı da anlaşılır. Fakat mücadele etmek ve şüpheli bir projeye katılmak için milyarlarca dolarlık yatırım yapmak farklı şeylerdir.

    Ortada tam bir kısır döngü var. Kiev’in Rus gazı sevkiyatını garanti edebilecek bir yatırımcıya, yatırımcının da transit garantisine ihtiyacı var.

    Ukrayna’nın gaz taşıma sistemi değerinin yarısı olan 7 milyar doları ödeyecek ve daha sonra Rusya’yı gaz sevkiyatına ikna edecek parlak zırhlı bir şövalyenin ortaya çıkma şansı sıfıra yakındır. Türk Akımı ile Kuzey Akımı-2’nin inşaatları ilerledikçe bu şans erimeye devam edecek ve Ukrayna gaz taşıma sistemi çökecek.

    İlgili konular:

    Türk Akımı boru hattını döşeyen dev: Pioneering Spirit
    'Çipras'ın Moskova ziyaretinde Türk Akımı'nın Yunanistan'dan geçmesi ele alınacak'
    Rus uzman, Ukrayna’nın Türk Akımı duruşunu değerlendirdi
    Etiketler:
    Türk Akımı doğalgaz boru hattı, Türk Akımı, Ukrayna, Türkiye, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Bozkırın Hazinesi: Sarıkaya Bazilikası
    Bozkırın Hazinesi: Sarıkaya Basilica Therma
    Karikatür
    Trump'tan Pakistan'a: Artık milyonlarca dolar ödeme yapmayacağız
    İnfografik
    Türk Akımı doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet