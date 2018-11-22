Türk Akımı, Ukrayna doğalgaz boru hattını çökertiyor

Ukraynalı yetkililerin aradığı yatırımcının, Kiev’in kendi hesaplarına göre belirlediği miktarı ödeyecek kadar hem zengin hem de cömert olmasının yanı sıra, Rusya’yı Ukrayna dışında döşenen boru hatlarından vazgeçirecek kudrete de sahip olması gerekiyor. Peki Kiev kime güveniyor ve ülkenin gaz taşıma sisteminin akıbeti ne olacak?

'UKRAYNA ÜZERİNDEN YAPILAN SEVKİYAT 13 MİLYAR METREKÜP AZALACAK'

Ukrayna Gaz Endüstrisi ve Doğalgaz Pazarı Konseyi Başkanı Leonid Unigovskiy Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türk Akımı'nın tamamlanmasından sonra Ukrayna üzerinden yapılacak doğalgaz sevkiyatının yılda 12-13 milyar metreküp azalacağını söyledi. Naftogaz’ın verilerine göre, 2017 yılında Ukrayna üzerinden geçen Rus gazının toplam hacmi son sekiz yılın rekor seviyesine ulaşarak 93.5 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

UKRAYNALI YETKİLİ: 'TÜRK AKIMI'NIN İKİNCİ KOLUNUN İNŞASININ ENGELLENMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ

Leonid Unigovskiy, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gidecek gaz hacmi azalacağından, Türk Akımı projesinin ikinci kolunun inşasının engellenmesi için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini savundu.

© AFP 2018 / ERIC PIERMONT Gazprom: Ukrayna, Türk Akımı'nın farkına bile varmadı

Kiev’in kaygıları anlaşılabilir, Anapa bölgesindeki Ruskaya kompresör istasyonundan Kıyıköy’e kadar olan 900 kilometrelik deniz kısmı inşaatı tamamlandı. İlk hattan pompalanacak olan gaz, Mavi Akım üzerinden Türkiye’nin kendi ihtiyacı için aldığı 16 milyar metreküp gaz ile yaklaşık bir o kadar da Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan üzerinden geçen Trans-Balkan doğalgaz boru hattıyla aldığı gazın yerini alacak.

İlk hatın tamamlanmasından sonra Ankara önümüzdeki yaz aylarında Trans-Balkan doğalgaz boru hattından vazgeçebilecek. Gerekli olan gaz, artık doğrudan Rusya’dan nakledilecek. İkinci hat ise Güney ve Güney Doğu Avrupa ülkelerine gaz naklederek Ukrayna üzerinden giden miktarı 15.5 milyar metreküp daha azaltacak.

'KİEV, BORU HATLARINI DURDURACAK BİR AĞABEY ARIYOR'

Bu durum Ukraynayı açıkça korkutuyor. Şu anda Kiev, Ukrayna dışında inşa edilen gaz boru hatlarını durduracak bir “Ağabey” arıyor.

Leonid Unigovskiy, Avrupalı bir ortak olmadan, Kiev’in Gazprom'u Ukrayna üzerinden gaz pompalamaya zorlayamayacağını, gaz taşıma sisteminin sadece Ukraynalı operatörün elinde olmasının da Avrupalıları endişelendirdiğini belirtti.

© AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND ABD'den Ukrayna'ya gaz fiyatlarını artırma çağrısı

İtalyan ve Slovak şirketleriyle çalışılabileceğini kaydeden Unigovskiy, İtalyan Snam ile Slovak Ustream şirketlerinin İtalya’nın yıllık olarak aldığı 23 milyar metreküp gazın Ukrayna üzerinden alınması konusunda ısrar ettikleri taktirde, Türk Akımı projesinin ikinci hattının sorun yaşayacağını iddia etti. Batılı bir ortak bulma konusu Kiev’de uzun zamandır konuşuluyor. Naftogaz başkanı Sergey Konovets Eylül ayı başlarında ülkenin gaz taşıma sisteminin yüzde 49’unun 7 milyar dolara satılması gerektiğiyle ilgili Başbakan Vladimir Groysman’a bir mektup gönderdi.

Naftogaz mektubunda, Ukrayna gaz taşıma sisteminin değerinin 14 milyar dolar olduğunu ve potansiyel ortağın yüzde 49’a karşılık 7 milyar dolar ödemesi halinde, transit gelirlerin mevcut seviyede tutulabileceğini yazdı.

UKRAYNA PARLAMENTOSU BAŞKANI: ABD'Lİ ŞİRKETLE ANLAŞMALIYIZ

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın Başkanı Andrey Parubiy de Ekim ayı başlarında yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın gaz taşıma sisteminin ortak yönetimi için ABD'li enerji şirketleriyle anlaşması gerektiğini söyledi.

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump, Paris’te Poroşenko ile tokalaşmadı

Parubiy’e göre bu durum, Washington’un Türk Akımı ve Kuzey Akım-2 konularındaki pozisyonunu daha da güçlendirecek. Eğer ABD Enerji Bakanı Rick Perry’nin “ABD, Türk Akımı ve Kuzey Akımı-2’ye karşı mücadele ediyor” şeklindeki açık ifadesi hatırlanacak olursa, Parubiy’nin böyle bir açıklamayı neden yaptığı da anlaşılır. Fakat mücadele etmek ve şüpheli bir projeye katılmak için milyarlarca dolarlık yatırım yapmak farklı şeylerdir.

Ortada tam bir kısır döngü var. Kiev’in Rus gazı sevkiyatını garanti edebilecek bir yatırımcıya, yatırımcının da transit garantisine ihtiyacı var.

Ukrayna’nın gaz taşıma sistemi değerinin yarısı olan 7 milyar doları ödeyecek ve daha sonra Rusya’yı gaz sevkiyatına ikna edecek parlak zırhlı bir şövalyenin ortaya çıkma şansı sıfıra yakındır. Türk Akımı ile Kuzey Akımı-2’nin inşaatları ilerledikçe bu şans erimeye devam edecek ve Ukrayna gaz taşıma sistemi çökecek.