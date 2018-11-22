Türk Akımı, Ukrayna doğalgaz boru hattını çökertiyor

'UKRAYNA ÜZERİNDEN YAPILAN SEVKİYAT 13 MİLYAR METREKÜP AZALACAK'
Ukrayna Gaz Endüstrisi ve Doğalgaz Pazarı Konseyi Başkanı Leonid Unigovskiy Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türk Akımı'nın tamamlanmasından sonra Ukrayna üzerinden yapılacak doğalgaz sevkiyatının yılda 12-13 milyar metreküp azalacağını söyledi. Naftogaz’ın verilerine göre, 2017 yılında Ukrayna üzerinden geçen Rus gazının toplam hacmi son sekiz yılın rekor seviyesine ulaşarak 93.5 milyar metreküp olarak gerçekleşti.
UKRAYNALI YETKİLİ: 'TÜRK AKIMI'NIN İKİNCİ KOLUNUN İNŞASININ ENGELLENMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ
Leonid Unigovskiy, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gidecek gaz hacmi azalacağından, Türk Akımı projesinin ikinci kolunun inşasının engellenmesi için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini savundu.
İlk hatın tamamlanmasından sonra Ankara önümüzdeki yaz aylarında Trans-Balkan doğalgaz boru hattından vazgeçebilecek. Gerekli olan gaz, artık doğrudan Rusya’dan nakledilecek. İkinci hat ise Güney ve Güney Doğu Avrupa ülkelerine gaz naklederek Ukrayna üzerinden giden miktarı 15.5 milyar metreküp daha azaltacak.
'KİEV, BORU HATLARINI DURDURACAK BİR AĞABEY ARIYOR'
Bu durum Ukraynayı açıkça korkutuyor. Şu anda Kiev, Ukrayna dışında inşa edilen gaz boru hatlarını durduracak bir “Ağabey” arıyor.
Leonid Unigovskiy, Avrupalı bir ortak olmadan, Kiev’in Gazprom'u Ukrayna üzerinden gaz pompalamaya zorlayamayacağını, gaz taşıma sisteminin sadece Ukraynalı operatörün elinde olmasının da Avrupalıları endişelendirdiğini belirtti.
Naftogaz mektubunda, Ukrayna gaz taşıma sisteminin değerinin 14 milyar dolar olduğunu ve potansiyel ortağın yüzde 49’a karşılık 7 milyar dolar ödemesi halinde, transit gelirlerin mevcut seviyede tutulabileceğini yazdı.
UKRAYNA PARLAMENTOSU BAŞKANI: ABD'Lİ ŞİRKETLE ANLAŞMALIYIZ
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın Başkanı Andrey Parubiy de Ekim ayı başlarında yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın gaz taşıma sisteminin ortak yönetimi için ABD'li enerji şirketleriyle anlaşması gerektiğini söyledi.
Ortada tam bir kısır döngü var. Kiev’in Rus gazı sevkiyatını garanti edebilecek bir yatırımcıya, yatırımcının da transit garantisine ihtiyacı var.
Ukrayna’nın gaz taşıma sistemi değerinin yarısı olan 7 milyar doları ödeyecek ve daha sonra Rusya’yı gaz sevkiyatına ikna edecek parlak zırhlı bir şövalyenin ortaya çıkma şansı sıfıra yakındır. Türk Akımı ile Kuzey Akımı-2’nin inşaatları ilerledikçe bu şans erimeye devam edecek ve Ukrayna gaz taşıma sistemi çökecek.
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