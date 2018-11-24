Türkiye’nin Patriot almaya hazır olduğu açıklamasının arkasında ne yatıyor?

Ankara, Moskova’yla imzaladığı sözleşmeden dolayı Temmuz ayında Kongre’nin yaptırımına maruz kalmıştı.
'SADECE ALIM DEĞİL, ORTAK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ' VURGUSU
İbrahim Kalın, Türkiye'nin Washington'dan bir teklif gelmesi durumunda Amerikan Patriot hava savunma sistemlerini ve füze savunma sistemlerini satın almaya hazır olduğunu belirterek “Patriotlardan bize iyi bir teklif gelirse sadece alım anlamında değil, ortak üretim ve teknoloji transferi anlamında da iyi bir teklif gelirse, Türkiye bunu ciddiyetle değerlendirecektir” demişti.
MURAHOVSKİY: ASKERİ AÇIDAN İYİ BİR KARAR DEĞİL, POLİTİK BİR KARAR
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon Sputnik'e yaptığı açıklamada ABD’nin Türkiye’yi Amerikan hava savunma sistemleri almaya ikna etmeye çalıştığını şu sözlerle ifade etmişti: “Ankara ile S-400'e alternatifler konusunda diplomatik görüşmeler yapıyoruz. Kongre ile S-400'e alternatif bulmaları için çalışmaya devam ediyoruz. "
ABD, RUS SİLAHLARININ ALICILARINA YAPTIRIM UYGULUYOR
ABD, Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemleri satın alınması durumunda Ankara’ya karşı kısıtlayıcı önlemler alınacağını defalarca açıkladı. ABD, Rus silahlarının alıcıları için geçen yıl kabul edilen Düşmanlarla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) uyguluyor.
ABD Savunma Bakanlığı 9 Kasım’da Kongre’ye Türkiye’yle askeri-teknik alandaki işbirliğinin ileride nasıl gelişeceği ve F-35 yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağıyla ilgili bir rapor sundu.
'TÜRKİYE, F-35'LERİN TESLİMATI İÇİN İKİ PATRİOT BATARYASI ALABİLİR'
Murahovskiy, Ankara’nın açıklamalarının Washington’la yakınlaşma çabalarından başka bir şey olmadığını ve Türkiye’nin F-35 savaş uçakları üzerindeki yasağın kaldırılmasını umduğunu şu sözlerle ifade etti: “F-35 savaş uçaklarının alınabilmesi için iki Patriot bataryası alınabilir. Amerikalılar Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini almak istemesinden duydukları rahatsızlığı gizlemiyorlar. Ancak, bu sözleşme artık iptal edilemez, şartları yerine getiriliyor. Diğer yandan, Türkiye’nin F-35’lerin teslimatını sağlamak için manevra yapması da olasıdır.”
Ankara’nın Rus savunma teknolojisini kullanma imkanlarının olmadığını belirten Murahovskiy, şu ifadeleri kullandı: “Eğer S-400’lerin üretiminde kullanılan teknolojiler hakkında konuşulacak olursa, Türkiye’de bu teknolojilerin kullanılabileceği alanlar yoktur. Bu nedenle ortak üretimden bahsedilemez.”
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