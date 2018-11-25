Business Insider: Rus S-400'ler teknik bakımdan ABD'nin hava savunma sistemlerinden çok daha üstün

Amerikan haber sitesi Business Insider (BI), Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerine dünyanın birçok ülkesinde duyulan büyük ilginin, bu sistemlerin teknik özellik bakımından Amerikan hava savunma sistemlerinden çok daha üstün olmasıyla açıklanabildiğini yazdı.

© Sputnik / Dmitriy Vinogradov Die Welt: S-400 sistemleri dünya silah pazarının gözdesi haline geldi

BI'nin haberine göre Rusya son birkaç yılda S-400 füze savunma sistemlerinin satışı ile ilgili birkaç kontrata imza attı, ayrıca Cezair, Belarus ve Çin gibi ülkeler S-400'lerin satışıyla ilgilendiğini ifade etti.

Önümüzdeki dönemde Türkiye, Hindistan ve Suudi Arabistan'a yapılması planlanan S-400 sevkiyatlarına da değinen yazarlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıca geliştirme aşamasında olan daha gelişmiş S-500 hava savunma sistemlerine de ilgi gösterdiğini vurguladı.

© Sputnik / Russian Defence Ministry CNBC: S-400, ABD'li muadillerinden kat be kat ucuz

Haberde, Rusya'nın S-400'lerin geliştirilmesine kaynak aktarmakla çok doğru bir adım attığı da ifade edildi.

Tüm rakipleri karşısında tartışma götürmez üstünlüklere sahip olan uzun menzilli S-400 Triumf füze savunma sistemleri, kısa ve orta menzilli uçakları, seyir füzelerini ve balistik füzeleri imha etmeyi amaçlıyor. S-400'ler kara hedeflerine yönelik te kullanılabiliyor.