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    Çin Komünist Partisi

    Çin'den Jack Ma tepkisi: Özel girişimciler Komünist Parti üyesi olamaz mı?

    © AFP 2018 / Wang Zhao
    Analiz
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    Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın sahibi ve Jack Ma'nın Çin Komünist Partisi üyesi olmasıyla ilgili olarak batı basınında çıkan haberlere ilişkin, Çin Komünist Partisi'nin yayın organlarından Global Times'ta bir makale yayınlandı. Makalede, "Batı medyasının Ma'nın parti üyeliğinden ötürü hayrete düşmesi şaşırtıcı" ifadeleri kullanıldı.

    Alibaba’nın kurucusu ve sahibi Jack Ma
    © REUTERS / Ruben Sprich
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    Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın sahibi ve ‘Çin'in en zengin insanlarından' kabul edilen Jack Ma'nın Çin Komünist Partisi üyesi olması son günlerde batı ve Türkiye basınının gündemindeydi.

    Ancak, Jack Ma ile ilgili yapılan haberlerle ilgili yanlış olan bir şey, haberlerin çoğunlukla "Komünist Parti üyesi olduğu ortaya çıktı" anonsuyla verilmesiydi. Zira, Jack Ma'nın parti üyeliği yeni değil. Hatta, bugün dünyaca ünlü Çinli isimlerin veya Çinli markaların sahiplerinin neredeyse hepsi ÇKP üyesi.

    Ai Jun tarafından kaleme alınan ve ‘Batı, Çin Komünist Partisi'ni anlamadan Çin'i anlayabilir mi?' başlıklı yazıda, Jack Ma'nın parti üyeliği üzerinden yapılan haberler yorumlandı.

    'JACK MA'NIN PARTİ ÜYELİĞİ YENİ DEĞİL'

    "Jack Ma'nın parti üyesi olduğu günün sabahı, Çin Komünist Partisi tarafından Çin'in reform ve dışa açılma stratejisine dikkat çekici katkılarda bulunan 100 kişilik bir liste yayınlandı. Yine de, Jack Ma'nın kimliği söz konusu listeden daha çok dikkat çekti" ifadelerinin yer verildiği yazıda, Jack Ma'nın parti üyeliğinin yeni olmadığı vurgulandı.

    Çin bayrağı
    © AFP 2018 / Johannes Eisele
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    Jack Ma'nın parti üyeliği yeni değil, hatta, Ma'nın 4 yıldır parti üyesi olduğu biliniyor.

    Bunun dışında, Ma, Çin Komünist Partisi'ne bağlı ve 25 Ekim 2015'te kurulan Zhejiang (S) Girişimciler Derneği'nin de seçilen ilk başkanıydı.

    Yazıda ise, bu durum hatırlatılarak "Bu kimlikler neden yabancı medyanın ilgisini çekti? Özel girişimciler Komünist Parti üyesi olamaz mı?" sorusu soruluyor.

    'BAŞARILI ÖZEL GİRİŞİMCİLER ÇİN TOPLUMUNUN SÜPERSTARLARI'

    Özel girişimcilerin parti üyesi olup olamayacağıyla ilgili, Global Times'ın yazısında şu ifadeler yer aldı: "Çin'de özel girişimcilerin sömüren sınıftan sayıldığı zamanlar vardı. 2002'de düzenlenen ÇKP 16. Kongresi'nden önce, özel girişimciler partiye katılamıyordu. Ancak, özel girişimcilerin Çin'in gelişimine olan katkısı büyüdükçe, onlar ‘sosyal tabakanın ileri elemanlarından' sayılarak parti üyeliklerinin önü açıldı. Bugünlerde, başarılı özel girişimciler Çin toplumunun süperstarları. İş yapmakla parti üyesi olmak arasında herhangi bir çelişki bulunmuyor."

    Alibaba’nın kurucusu ve sahibi Jack Ma
    © REUTERS / Ruben Sprich
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    Yazıda da belirtildiği üzere, özel girişimcilerin Çin Komünist Partisi üyesi olmalarının önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Ancak, üyelik tamamen seçime bağlı olduğu halde, özel girişimciler de üye olduktan sonra diğer üyeler gibi partili yaşam kurallarına tabi sayılıyor.

    'ONLARA TEŞEKKÜRLER'

    Öte yandan, yazıda, yalnızca Ma'nın değil, Huawei'nin kurucusu Ren Zengfei ve Lenovo'nun kurucusu Liu Chuanzhi'nin de parti üyesi olduğu hatırlatılarak, "Şirketlerinin işletmeleri Batılı şirketlerden farklı değil ve bu durum küresel arenada gelişmeleriyle kanıtlanmıştır. Bu arada, bu bireyler Çin'in gelişmiş üretici güçlerini temsil ediyor. Onlara teşekkürler" ifadeleri kullanılıyor.

    'BATI MEDYASI BİRAZ TARİH ÖĞRENMELİ'

    Alibaba
    © REUTERS / © REUTERS/ Aly Song
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    Yazıda ayrıca, batı medyası "Reform ve Dışa Açılma Dönemi başlayalı 40 yıl oldu. Batı medyasının Ma'nın parti üyeliğinden ötürü hayrete düşmesi şaşırtıcı. Batı medyası, Çin'in gelişimini yargılamadan önce en azından biraz tarih öğrenmeli" ifadeleriyle eleştirildi.

    Öte yandan, Ma'nın parti üyesi olmasına ilişkin batı medyasında yer alan haberler, Çinli sosyal medya platformlarında da yorumlandı. Yapılan yorumlarda, "Kendileri komünist veya komünist parti üyesi değil, ÇKP'nin üyelik sistemini neden bu kadar düşünüyorlar" benzeri ifadeler kullanıldı.

    Etiketler:
    özel girişim, analiz, eleştiri, Global Times, Çin Komünist Partisi (ÇKP), Alibaba, Jack Ma, Çin
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