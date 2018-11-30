Kayıt
08:59 30 Kasım 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Çin - ABD

    Kapıdan dönüş: Çin, ABD'den petrol ve doğal gaz ithal etmeyi durdurdu

    CGTN
    Analiz
    URL'yi kısaltın
    0 60

    Çin Gümrük genel Müdürlüğü verilerine göre, Pekin, Ekim ayında ABD’den petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını sıfıra düşürdü. Bununla birlikte, Rusya’dan alınan petrol miktarı maksimum seviyeye ulaştı. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ABD’ye pazarını nasıl kapattı?

    Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng
    © AFP 2018 / Greg Baker
    Çin'den G20 üyelerine 'kapsayıcı bir dünya ekonomisi' için ortak hareket etme çağrısı
    Amerikalıların Çin pazarını kaybetmede uğradıkları zarar, yılda milyarlarca dolar olarak ifade ediliyor. Pekin, geçtiğimiz yıl ABD'den yaklaşık 3.6 milyon ton LNG ithal etti. Böylelikle ABD, Çin'e bu tip yakıt sağlayan ülkeler sıralamasında Katar'ı (2.7 milyon ton) geçerek Avustralya'dan (4.8 milyon ton) sonra ikinci oldu.

    Reuters’ın hesaplamalarına göre, ABD ihracatçıları, Çin’e tedarik ettikleri LNG’den yılda yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde etti.

    ABD’nin Çin’e LNG ihracatı 2018 yılında düşerek, Ağustos ayında 1 milyon tona bile ulaşamadı (2017 yılının aynı döneminde bu miktar 2.1 milyon tondu). Çin, gaz ithalatını yüzde 17 oranında arttırarak petrolde de Ekim ayında günde 9.7 milyon varil alarak ithalatını rekor seviyeye ulaştırdı. Petrolü Suudi Arabistan ve Rusya’dan alan Çin, LNG’yi de Avustralya (2.27 milyon ton Ekim ayında), Katar (960 bin ton) ve Malezya’dan (496 bin ton) ithal etti. 

    TİCARET SAVAŞININ BİR SONUCU

    'Çin pazarı büyümeye devam ediyor, ABD'nin ticaret savaşını kazanma şansı yok'
    © REUTERS /
    DTÖ'den G20'ye 'ticaret savaşı' uyarısı: 5 ayda 481 milyar dolarlık ticaret tedbiri alındı
    ABD’den petrol ve LNG’nin ithalatına son verilmesi, Washington ve Pekin arasındaki ticaret savaşının bir sonucu. Gümrük vergileri karşılıklı olarak arttırılmasına rağmen, ABD’li şirketler Çin’e yakıt tedarikini arttırmaya devam etti. Uzmanların, ticaret savaşı enerji piyasasını etkilemez şeklindeki açıklamalarına güvenen Trump yönetimi, Pekin üzerindeki baskıyı artırdı. Washington, Ekim ayında üçyüz kalemden fazla Çin ürününe yüzde 25 gümrük vergisi getirdi.

    Çinliler de ithal ürünlerde gümrük vergilerini arttırarak karşılık verdi. Washington’daki analistlerin beklentilerinin tersine, yakıt da bu durumdan nasibini aldı. Asya’nın en büyük petrol rafineri olan Çinli Sinopec, ABD’den petrol alımını durdurarak, LNG’ye yüzde 10’luk vergi getirdi.

    ÇİNLİ BAKAN UYARDI

    Çin-ABD-Ticaret
    © REUTERS / Aly Song
    Ticaret savaşı Çin'i 'teğet geçti'
    Çinli bakan yardımcısı Wang Shouwen, Washington’un LNG tedariğinde zorluklar yaşayacağı konusunda uyarılar yaptı. Ve bu bir şaka değildi: bir ay sonra, Pekin ABD’den LNG almayı tamamıyla durdurdu.

    Amerikalı analistler ve piyasa oyuncuları çok milyarlı projelerin tehdit altında olduğunu itiraf etti.

    İthalat vergilerinin Amerikan LNG’sinin rekabet gücünü önemli ölçüde azalttığını belirten LNG Kanada başkanı Andy Calia, “Pekin’in eylemleri ABD şirketlerini karaya oturtacak” dedi.

    DÜNYANIN EN BÜYÜK LNG ALICISI ÇİN'İ KAYBETMEK, ABD İÇİN BÜYÜK KAYIP

    Çin’in dünyadaki en büyük LNG alıcısı olması sebebiyle, ABD’li üreticilerin bu pazarı kaybetmeleri onlar için büyük bir darbe olacak. Çin’de LNG tüketimi sadece geçen yıl yüzde 14 artarak  238.6 milyar metreküpe yükseldi. 2020 yılında bu rakamın 270 milyar metreküpe yükseleceği tahmin ediliyor. 2017 yılında ABD’de üretilen LNG’nin yüzde 15’i Çin’e ihraç edilmişti.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS /
    Merkel: ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, AB'yi vuracak
    Çin, Kanada’dan sonra ABD petrolünün en büyük ikinci tüketicisidir. Pekin, Mayıs ayında ABD’den günlik 427 bin varil petrol aldı.

    ABD petrol üreticilerinin alternatif  pazar bulmaları çok zor olacak. Özellikle de ne Japonya’nın ne de Güney Kore’nin LNG alımını önemli ölçüde artıracağı beklenmiyor.

    Pekin daha Mayıs ayında devlet petrol rafinerilerine ürün çeşitliliğini arttırmak için ABD’den daha fazla petrol almalarını tavsiye etmişti. Fakat, ticaret savaşı her şeyin değişmesine neden oldu. Yaklaşık 40 rafineri ve petrokimya işletmesini elinde bulunduran Sinopec’in ardından, PetroChina, Zhenhua Oil ve bağımsız rafineriler de ABD’den petrol alınmasını askıya aldı.

    PEKİN PETROLÜ İRAN'DAN İTHAL ETMEYE DEVAM EDECEK

    İran'ın Assaluyeh doğalgaz tesisi
    © AFP 2018 /
    İran gaz sahasında çoğunluk hisse, Çin'in oldu
    Amerikan petrolünden vazgeçen Pekin, petrolü İran’dan ithal etmeye devam etmek istiyor. Geçtiğimiz Ekim ayında, İran’ın Çin'e ihraç ettiği petrol miktarı yüzde 64 oranında azalarak 1.04 milyon tona geriledi. Ancak, Washington’un Çin’i yaptırım uygulanacak ülkeler listesine almaması, Kasım ayında ithalatı artırdı.

    Çin’e en fazla petrol tedarik eden ülke olarak Rusya bulunuyor. Bu yıl içinde Rusya’dan ithal edilen petrol yüzde 58 artarak, tarihi rekor seviye olan 7.347 milyon tona (1.73 milyon varil günde) ulaştı.

    Bloomberg, “Öyle görünüyor ki batılı analistlerin korkuları gerçek oluyor. Rusya artık Çin petrol pazarında kilit oyuncu durumunda bulunuyor. Çin’in ABD’den petrol almayı durdurması kararından sonra, Rusya bu ülkeye daha fazla petrol ihraç edecek” diye yazdı.

    İlgili konular:

    'ABD ile Çin'in ticaret savaşı, üçüncü ülkeleri 'sert' bir şekilde etkileyecek'
    Alibaba kurucusu Ma: Ticaret savaşı bu dünyadaki en aptalca şey, kimse serbest ticareti durduramaz
    Medvedev: Rus bankalara karşı yaptırım getirilmesi, ticaret savaşı ilanı olur
    Etiketler:
    ABD-Çin İlişkileri, Ticaret savaşı, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), Wang Shouwen, İran, Çin, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Göz alıcı uzay görüntüleri
    Kasım’da çekilen göz alıcı uzay görüntüleri
    Karikatür
    NATO, Ukrayna'nın Rus karasularını ihlal etmesi sonrası Kiev'e siyasi destek sözü verdi
    İnfografik
    Rakamlarla G20 Zirvesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet