Kapıdan dönüş: Çin, ABD'den petrol ve doğal gaz ithal etmeyi durdurdu

Çin Gümrük genel Müdürlüğü verilerine göre, Pekin, Ekim ayında ABD’den petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını sıfıra düşürdü. Bununla birlikte, Rusya’dan alınan petrol miktarı maksimum seviyeye ulaştı. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ABD’ye pazarını nasıl kapattı?

© AFP 2018 / Greg Baker Çin'den G20 üyelerine 'kapsayıcı bir dünya ekonomisi' için ortak hareket etme çağrısı

Amerikalıların Çin pazarını kaybetmede uğradıkları zarar, yılda milyarlarca dolar olarak ifade ediliyor. Pekin, geçtiğimiz yıl ABD'den yaklaşık 3.6 milyon ton LNG ithal etti. Böylelikle ABD, Çin'e bu tip yakıt sağlayan ülkeler sıralamasında Katar'ı (2.7 milyon ton) geçerek Avustralya'dan (4.8 milyon ton) sonra ikinci oldu.

Reuters’ın hesaplamalarına göre, ABD ihracatçıları, Çin’e tedarik ettikleri LNG’den yılda yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde etti.

ABD’nin Çin’e LNG ihracatı 2018 yılında düşerek, Ağustos ayında 1 milyon tona bile ulaşamadı (2017 yılının aynı döneminde bu miktar 2.1 milyon tondu). Çin, gaz ithalatını yüzde 17 oranında arttırarak petrolde de Ekim ayında günde 9.7 milyon varil alarak ithalatını rekor seviyeye ulaştırdı. Petrolü Suudi Arabistan ve Rusya’dan alan Çin, LNG’yi de Avustralya (2.27 milyon ton Ekim ayında), Katar (960 bin ton) ve Malezya’dan (496 bin ton) ithal etti.

TİCARET SAVAŞININ BİR SONUCU

ABD’den petrol ve LNG’nin ithalatına son verilmesi, Washington ve Pekin arasındaki ticaret savaşının bir sonucu. Gümrük vergileri karşılıklı olarak arttırılmasına rağmen, ABD’li şirketler Çin’e yakıt tedarikini arttırmaya devam etti. Uzmanların, ticaret savaşı enerji piyasasını etkilemez şeklindeki açıklamalarına güvenen Trump yönetimi, Pekin üzerindeki baskıyı artırdı. Washington, Ekim ayında üçyüz kalemden fazla Çin ürününe yüzde 25 gümrük vergisi getirdi.

Çinliler de ithal ürünlerde gümrük vergilerini arttırarak karşılık verdi. Washington’daki analistlerin beklentilerinin tersine, yakıt da bu durumdan nasibini aldı. Asya’nın en büyük petrol rafineri olan Çinli Sinopec, ABD’den petrol alımını durdurarak, LNG’ye yüzde 10’luk vergi getirdi.

ÇİNLİ BAKAN UYARDI

Çinli bakan yardımcısı Wang Shouwen, Washington’un LNG tedariğinde zorluklar yaşayacağı konusunda uyarılar yaptı. Ve bu bir şaka değildi: bir ay sonra, Pekin ABD’den LNG almayı tamamıyla durdurdu.

Amerikalı analistler ve piyasa oyuncuları çok milyarlı projelerin tehdit altında olduğunu itiraf etti.

İthalat vergilerinin Amerikan LNG’sinin rekabet gücünü önemli ölçüde azalttığını belirten LNG Kanada başkanı Andy Calia, “Pekin’in eylemleri ABD şirketlerini karaya oturtacak” dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK LNG ALICISI ÇİN'İ KAYBETMEK, ABD İÇİN BÜYÜK KAYIP

Çin’in dünyadaki en büyük LNG alıcısı olması sebebiyle, ABD’li üreticilerin bu pazarı kaybetmeleri onlar için büyük bir darbe olacak. Çin’de LNG tüketimi sadece geçen yıl yüzde 14 artarak 238.6 milyar metreküpe yükseldi. 2020 yılında bu rakamın 270 milyar metreküpe yükseleceği tahmin ediliyor. 2017 yılında ABD’de üretilen LNG’nin yüzde 15’i Çin’e ihraç edilmişti.

Çin, Kanada’dan sonra ABD petrolünün en büyük ikinci tüketicisidir. Pekin, Mayıs ayında ABD’den günlik 427 bin varil petrol aldı.

ABD petrol üreticilerinin alternatif pazar bulmaları çok zor olacak. Özellikle de ne Japonya’nın ne de Güney Kore’nin LNG alımını önemli ölçüde artıracağı beklenmiyor.

Pekin daha Mayıs ayında devlet petrol rafinerilerine ürün çeşitliliğini arttırmak için ABD’den daha fazla petrol almalarını tavsiye etmişti. Fakat, ticaret savaşı her şeyin değişmesine neden oldu. Yaklaşık 40 rafineri ve petrokimya işletmesini elinde bulunduran Sinopec’in ardından, PetroChina, Zhenhua Oil ve bağımsız rafineriler de ABD’den petrol alınmasını askıya aldı.

PEKİN PETROLÜ İRAN'DAN İTHAL ETMEYE DEVAM EDECEK

Amerikan petrolünden vazgeçen Pekin, petrolü İran’dan ithal etmeye devam etmek istiyor. Geçtiğimiz Ekim ayında, İran’ın Çin'e ihraç ettiği petrol miktarı yüzde 64 oranında azalarak 1.04 milyon tona geriledi. Ancak, Washington’un Çin’i yaptırım uygulanacak ülkeler listesine almaması, Kasım ayında ithalatı artırdı.

Çin’e en fazla petrol tedarik eden ülke olarak Rusya bulunuyor. Bu yıl içinde Rusya’dan ithal edilen petrol yüzde 58 artarak, tarihi rekor seviye olan 7.347 milyon tona (1.73 milyon varil günde) ulaştı.

Bloomberg, “Öyle görünüyor ki batılı analistlerin korkuları gerçek oluyor. Rusya artık Çin petrol pazarında kilit oyuncu durumunda bulunuyor. Çin’in ABD’den petrol almayı durdurması kararından sonra, Rusya bu ülkeye daha fazla petrol ihraç edecek” diye yazdı.