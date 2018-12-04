'Maduro, Putin'e Venezüella'da altın üretmeyi teklif edebilir'

Rus uzman Çiçin, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 'çok önemli' bir görüşme gerçekleştireceği açıklanan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Rus tarafına Venezüella'daki altın üretme faaliyetlerine katılmayı önerebileceğini ve Rus petrol şirketlerine ülkedeki rezervleri işlemek için elverişli koşullar sunabileceğini söyledi.

Rus basınına konuşan Latin Amerika uzmanı Aleksandr Çiçin, "Maduro'nun Moskova ziyareti sırasında ele alınabilecek konuları öngörmek zor. Genelde, bu konuda kapsamlı açıklama yapılmıyor. Yaşanan gelişmeler, tarafların çıkarları ve mevcut Caracas yönetiminin tutumu göz önünde alındığında, Maduro'nun Rusya'ya altın üretme faaliyetlerine katılmasını teklif edebilir" dedi.

Caracas'tan yapılan açıklamalardan Venezüella'nın Rusya'yı altın üretimine davet edeceğinin anlaşıldığını kaydeden Çiçin, Maduro'nun yarın bu teklifi resmen sunabileceğinin altını çizdi.

Çiçin, Rus petrol şirketleri için yeni elverişli teklifler sunulabileceğini sözlerine ekledi.

Maduro, 5 Aralık'ta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 'çok önemli' bir görüşme gerçekleştireceğini açıklamıştı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Maduro "Şu an kardeş ülkeler arasında diplomatik ilişkiler ve dostluğumuzu güçlendirmek için Rusya Federasyonu'na uçuyoruz. Putin'le yarın 'çok ilginç ve önemli' bir görüşme gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.