Rusya ile Suudi Arabistan 'beşlik çaktı', petrolü kontrol altına aldı

Petrolde neler oluyor ve varil fiyatı OPEC’in Aralık ayı toplantısına nasıl bir tepki verecek?
Kasım ayı sonunda petrol fiyatları son sekiz ayın en düşük seviyesine indi. Brent fiyatı varil başına 62 dolara kadar geriledi. Piyasa, Ekim ayı başlarında düşüş trendine girdi. 2019’un birinci ve ikinci çeyreğinde, iki yıldan sonra stokların büyüyeceği ve aşırı arzın ortaya çıkmasına sepep olacağından fiyatlar düşmeye başladı.
Bunun ana sebebinin ABD’de ticari petroldeki üretim hacminin rekor seviyede artması ve buna ek olarak Suudi Arabistan ile diğer OPEC ülkelerinin üretimi artırmaları olduğu belirtiliyor.
OPEC’e üye olmayan petrol kartelleri ve ülkelerin üretimi azaltmamaları ihtimal dahilinde görünüyordu. Bu durumda piyasada arz artacak ve fiyatlar 2014’teki en düşük seviyeye dönecekti. Petrol piyasasının endişesi bu yöndeydi.
RUSYA VE SUUDİ ARABİSTAN, BELİRSİZLİĞE SON VERDİ
TeleTrade döviz stratejisti Aleksander Yegorov, “Büyük olasılıkla toplantı kararlaştırılan anlaşmayı onaylayacak, liderler karar verecek. Bakanlar sadece fazla arzın ortaya çıkmaması için üretimin azaltılması konusunda varılan anlaşmaları pekiştirecek” dedi.
'OPEC TOPLANTISI OLUMLU GEÇECEK'
ABD ve Çin arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi konusunda varmış oldukları uzlaşma da fiyatların yükselmesini destekledi. Trump, 1 Ocak 2019'da 200 milyar dolar değerindeki ürün için yüzde 25'e kadar arttırılacağı daha önce açıklanan gümrük vergisi oranının yüzde 10'da kalmasına onay verdi. Çin de ABD'den tarım ürünleri ihraç etmeye başlayacak ve ayrıca kayda değer bir miktarda enerji, endüstri ve diğer alanlarda üretilen ürünlerden alarak iki ülke arasındaki 'ticaret dengesizliğinin' azaltılmasına çalışacak.
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KATAR'IN OPEC'DEN ÇEKİLME KARARI
Katar beklenmedik bir şekilde 1 Ocak’ta OPEC’den çekileceğini açıkladı. Bu haber, petrol fiyatlarının hafifçe düşmesine neden oldu. Fakat, Katar’ın toplam petrol üretimine katkısı sadece yüzde 1.75 olduğu için, fiyatlara olan etkisi pek fazla olmayacak. Katar’ın böyle bir karar almasında kendine göre haklı nedenleri var. Sıvılaştırılmış doğal gazda dünya lideridir ve LNG üretimine odaklanmak istiyor.
BRENT VARİL FİYATI 60-70 DOLAR ARALIĞINDA SEYREDECEK
Uzmanların değerlendirmelerine göre, OPEC üyelerinin petrol üretimini azaltmasına bağlı olarak, Brent varil fiyatı hem üreticiler hem de tüketiciler için uygun olan 60-70 dolar aralığında seyredecek.
Aleksander Yegorov, varil fiyatın 60-65 dolar olan bir denge tuturulacağını ve bir sonraki sarsıntıya kadar bu aralıkta devam edeceğini belirtti.
'TRUMP'I KIZDIRMAK İSTEYEN ZİRVE KATILIMCILARI ÜRETİMDE AZALTMAYA GİDEBİLİR'
Andrey Vernikov da varil başına 65 doların maksimum seviye olacağını ve 6-7 Aralık’taki OPEC zirvesi sonrası Brent fiyatın 58 dolarda kalacağı ihtimalinin de yüksek olduğunu kaydetti. Vernikova göre, Her ne kadar Rusya ile Suudi Arabistan petrol üretimini azaltmak için OPEC anlaşmasını uzatma konusunda anlaşmaya varmış olsalar da, Venezüella gibi yüksek fiyata ihtiyacı olan ülkeler de var. Çıkarlarını göz önünde bulunduran ve Trump’ı bir kez daha kızdırmak istemeyen zirve katılımcıları, üretimde ılımlı bir azaltmaya gidebilirler.
Bloomberg, görüşmelerin nasıl geçtiği konusuna vakıf olan kaynaklarına dayanarak, Rusya’nın OPEC anlaşması kapsamında günlük üretimini 150 bin varil düşürmeye hazır olduğunu yazdı. 2016’daki anlaşmaya göre, Moskova günlük olarak 300 bin varil azaltmayı taahüt etmişti.
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