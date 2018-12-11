Eski Rusya Donanması komutanı: Sürmene'de kurulacak üs, bölgedeki güç dengelerini etkilemez

Sputnik'e konuşan eski Rusya Donanması Komutanı Viktor Kravçenko, "Türkiye, kendi topraklarında istediği her şeyi yapabilir. Türkiye'nin Karadeniz'de askeri üssü bulunmuyordu ancak kurulacak üs, bölgedeki dengeleri etkilemeyecek. Bilindiği gibi, bizim Karadeniz üssümüz Sivastopol ve Novorossiysk'te bulunuyor. Dolayısıyla korkulacak bir durum söz konusu değil, Türkiye'de inşa edilecek üssü gözleyeceğiz" dedi.

Sürmene'deki üste görev yapacak personel sayısına da dikkat çeken, üste az sayıda denizaltı ve geminin yanı sıra bir hava grubu konuşlandırılacağı öngörüsünde bulundu.

Söz konusu üs, Gölcük, Aksaz, Foça, Ereğli, Mersin, İskenderun, Çanakkale ve İstanbul'un ardından Türkiye'nin 9. deniz üssü olacak.

Çamburnu Limanı'nda 60 dönüm arazi üzerine inşa edilecek üste, 400 asker ile 200 sivil memur görev yapacak.