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    Afganistan'daki ABD birlikleri

    Rus uzman ABD'nin Afganistan'daki askerlerini azaltma planını yorumladı: Pentagon ile özel askeri şirketler arasındaki mücadelenin bir parçası

    © AFP 2018 / Romeo Gacad
    Analiz
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    Rus askeri uzman Aleksandr Perenciyev, Washington'un Afganistan'daki asker sayısını azaltma planının, Pentagon ile Amerikan özel askeri şirketleri arasındaki dış çatışmalara katılma mücadelesi ile ilgili olduğunu söyledi.

    ABD askeri-Afganistan
    © AFP 2018 / WAKIL KOHSAR
    'ABD, Afganistan'daki askerlerin yarısını çekecek, Özel Harekat Kuvvetleri'ne bağlı bir taarruz grubunu orada bırakacak'
    Military.com askeri haber sitesinin yayınladığı, ABD'nin Afganistan'daki varlığını yarı yarıya düşürmeyi planladığını ancak Taliban ve IŞİD'e karşı operasyonlar yapacak özel askeri birliklerinin bırakılacağını aktaran haberi değerlendiren Perenciyev, şöyle konuştu:

    "ABD'de askeri alanda Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile özel askeri şirketler arasında, sıcak noktalarda bulunma konusunda mücadele sürüyor. ABD'nin askerlerini Afganistan'dan çekeceği yönündeki açıklamalar, askeri şirketlerin çıkarlarını yansıtan çevrelerin faaliyetlerinin bir sonucu. Onlar ulusal askeri birliklerin yerine gelmek ve böylelikle para kazanmak istiyor. ABD'nin askeri birliklerinin Afganistan ve Suriye'den nihai olarak çekileceği söylenemez, bu yöndeki açıklamalar, Pentagon ve özel askeri şirketlerin ABD'nin dışında askeri görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili devlet ihalesini kazanmak için verdiği mücadelenin bir parçası."

    Perenciyev, "ABD Başkanı Donald Trump büyük bir olasılıkla, özel askeri şirketlerinin çıkarlarına lobicilik yapmaya başlayan kişi. Bu onun Pentagon ve ABD istihbarat servisleriyle olan gergin ilişkilerini açıklıyor" ifadelerini kullandı.

    'ABD ELBETTE Kİ TERK ETMEYE İLGİ DUYMUYOR'

    ABD üst yönetiminin askerlerin Afganistan'dan çekileceği yönündeki açıklamalarının geleneksel olduklarını ve ordunun çekilmesi ile ilgili fiili bir faaliyetle ilgili olmayıp, daha çok dünya toplumunun tepkisini ölçmek için yapıldıklarını kaydeden Perenciyev, sözlerine şöyle devam etti:

    Scott Miller
    © AFP 2018 / Wakil Koshar
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    "ABD elbette ki Afganistan'ı terk etmeye ilgi duymuyor, zira bu ülkenin coğrafi konumu, oradan İran ve Hindistan tarafına hızlı bir biçimde birliklerin aktarılmasına, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin sınırlarına baskıda bulunmasına imkân tanıyor. Afganistan, Avrasya kıtasının çekirdeği olarak, ciddi stratejik öneme sahip."

    Geçen aralıkta Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD yönetiminin Amerikan askerlerinin 2001'den bu yana tarihinin en büyük operasyonunu yürüttükleri Afganistan'daki asker sayısını önemli ölçüde azaltma imkânlarını değerlendirdiğini yazmıştı. CNN televizyonu da Beyaz Saray'dan bir kaynağa dayandırdığı haberinde o ülkedeki Amerikan askerlerin sayısının nerdeyse yarı yarıya, 7 bin kişiye düşürüleceğini açıklamıştı.

    14 BİNDEN FAZLA ASKER BULUNUYOR

    Diğer yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Garrett Marquis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'daki askerlerin sayısının azaltılması yada o ülkeden çekilmesi ile ilgili karar almadığını ve Savunma Bakanlığı'na böyle bir talimat vermediğini duyurmuştu.

    Şu anda Afganistan'da 14 binden fazla Amerikan askeri görev yapıyor.

    Etiketler:
    analiz, yorum, Military.com, ABD Başkanı Donald Trump, Aleksandr Perenciyev, Afganistan, ABD, Rusya
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