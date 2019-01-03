Rus uzman ABD'nin Afganistan'daki askerlerini azaltma planını yorumladı: Pentagon ile özel askeri şirketler arasındaki mücadelenin bir parçası

"ABD'de askeri alanda Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile özel askeri şirketler arasında, sıcak noktalarda bulunma konusunda mücadele sürüyor. ABD'nin askerlerini Afganistan'dan çekeceği yönündeki açıklamalar, askeri şirketlerin çıkarlarını yansıtan çevrelerin faaliyetlerinin bir sonucu. Onlar ulusal askeri birliklerin yerine gelmek ve böylelikle para kazanmak istiyor. ABD'nin askeri birliklerinin Afganistan ve Suriye'den nihai olarak çekileceği söylenemez, bu yöndeki açıklamalar, Pentagon ve özel askeri şirketlerin ABD'nin dışında askeri görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili devlet ihalesini kazanmak için verdiği mücadelenin bir parçası."
Perenciyev, "ABD Başkanı Donald Trump büyük bir olasılıkla, özel askeri şirketlerinin çıkarlarına lobicilik yapmaya başlayan kişi. Bu onun Pentagon ve ABD istihbarat servisleriyle olan gergin ilişkilerini açıklıyor" ifadelerini kullandı.
'ABD ELBETTE Kİ TERK ETMEYE İLGİ DUYMUYOR'
ABD üst yönetiminin askerlerin Afganistan'dan çekileceği yönündeki açıklamalarının geleneksel olduklarını ve ordunun çekilmesi ile ilgili fiili bir faaliyetle ilgili olmayıp, daha çok dünya toplumunun tepkisini ölçmek için yapıldıklarını kaydeden Perenciyev, sözlerine şöyle devam etti:
Geçen aralıkta Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD yönetiminin Amerikan askerlerinin 2001'den bu yana tarihinin en büyük operasyonunu yürüttükleri Afganistan'daki asker sayısını önemli ölçüde azaltma imkânlarını değerlendirdiğini yazmıştı. CNN televizyonu da Beyaz Saray'dan bir kaynağa dayandırdığı haberinde o ülkedeki Amerikan askerlerin sayısının nerdeyse yarı yarıya, 7 bin kişiye düşürüleceğini açıklamıştı.
14 BİNDEN FAZLA ASKER BULUNUYOR
Diğer yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Garrett Marquis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'daki askerlerin sayısının azaltılması yada o ülkeden çekilmesi ile ilgili karar almadığını ve Savunma Bakanlığı'na böyle bir talimat vermediğini duyurmuştu.
Şu anda Afganistan'da 14 binden fazla Amerikan askeri görev yapıyor.
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